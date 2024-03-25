Собянин: Москва осуществила первые 60 выплат пострадавшим в теракте в "Крокусе"
Москва осуществила первые 60 выплат пострадавшим в результате страшного теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации вокруг трагедии.
"Уже приступили к реальным выплатам, 60 человек получили эти пособия, единовременные выплаты", — сказал столичный градоначальник.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались в здание "Крокуса", убивая всех на своём пути. По последним официальным сведениям, жертвами стали 139 человек, ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки раненых. 24 марта арестовали всех четырёх террористов, хладнокровно расстреливавших людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, продавших головорезам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Всех подозреваемых арестовали до 22 мая.
ТАСС / Никольский Алексей