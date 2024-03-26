Захарова высмеяла США за ёмкую замену "хайли-лайкли"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова иронично прокомментировала заявление Госдепартамента США о непричастности Украины к теракту в "Крокус сити холле".

Она отметила, что Вашингтон нашёл ёмкую замену доказательной базе "хайли-лайкли", сменив её новым нарративом "не было, и точка".

"Госдепартамент: "Никакого участия Украины в теракте в "Крокусе" не было, и точка". "Не было, и точка" — новая форма доказательной базы", — написала дипломат в своём телеграм-канале.