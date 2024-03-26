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25 марта, 22:27

Захарова высмеяла США за ёмкую замену "хайли-лайкли"

Захарова: "Не было, и точка" — новая форма доказательной базы Госдепа США

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова иронично прокомментировала заявление Госдепартамента США о непричастности Украины к теракту в "Крокус сити холле".

Она отметила, что Вашингтон нашёл ёмкую замену доказательной базе "хайли-лайкли", сменив её новым нарративом "не было, и точка".

"Госдепартамент: "Никакого участия Украины в теракте в "Крокусе" не было, и точка". "Не было, и точка" — новая форма доказательной базы", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

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Напомним, ранее руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер на брифинге заявил о непричастности Украины к теракту в "Крокус сити холле". Запад продолжает настаивать на причастности ИГИЛ* к трагедии. При этом в Турции уверены, что так США могут лишь отводить от себя подозрения. МИД РФ же считает, что за трагедией стоит Украина.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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Telegram / МИД России

Николь Вербер
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