Контртеррористическое управление ООН готово расследовать теракт в "Крокусе"
Замгенсека ООН Воронков: UNOCT начнёт расследование теракта в РФ после поручения
Контртеррористическое управление ООН (UNOCT) инициирует расследование теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", если ему поступят такие указания от стран – участниц всемирной организации. Об этом в беседе с ТАСС заявил замгенсека организации и глава UNOCT Владимир Воронков.
"Если будут соответствующие поручения, конечно, управление подключится и будет работать по этой теме. Надеюсь, что будет заседание Совета Безопасности", — добавил замгенсека.
Впрочем, международное расследование трагедии Воронков счёл необязательным для установления всех деталей произошедшего. Борьба с внутренним терроризмом — прерогатива самого государства, подытожил он.
Президент России Владимир Путин 25 марта сообщил, что теракт совершила группа радикальных исламистов. Однако заказчика жестокой расправы спецслужбам ещё предстоит установить. Не исключено, что им может оказаться Украина, которая и ранее пыталась скрыть провалы на фронте за диверсиями на территории России.