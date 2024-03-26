Контртеррористическое управление ООН готово расследовать теракт в "Крокусе"

Контртеррористическое управление ООН (UNOCT) инициирует расследование теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", если ему поступят такие указания от стран – участниц всемирной организации. Об этом в беседе с ТАСС заявил замгенсека организации и глава UNOCT Владимир Воронков.

"Если будут соответствующие поручения, конечно, управление подключится и будет работать по этой теме. Надеюсь, что будет заседание Совета Безопасности", — добавил замгенсека.