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25 марта, 22:55

Контртеррористическое управление ООН готово расследовать теракт в "Крокусе"

Замгенсека ООН Воронков: UNOCT начнёт расследование теракта в РФ после поручения

Контртеррористическое управление ООН (UNOCT) инициирует расследование теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", если ему поступят такие указания от стран – участниц всемирной организации. Об этом в беседе с ТАСС заявил замгенсека организации и глава UNOCT Владимир Воронков.

"Если будут соответствующие поручения, конечно, управление подключится и будет работать по этой теме. Надеюсь, что будет заседание Совета Безопасности", — добавил замгенсека.

Впрочем, международное расследование трагедии Воронков счёл необязательным для установления всех деталей произошедшего. Борьба с внутренним терроризмом — прерогатива самого государства, подытожил он.

Замгенсека ООН Воронков: Совбез скоро может обсудить теракт в "Крокусе"
Замгенсека ООН Воронков: Совбез скоро может обсудить теракт в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин 25 марта сообщил, что теракт совершила группа радикальных исламистов. Однако заказчика жестокой расправы спецслужбам ещё предстоит установить. Не исключено, что им может оказаться Украина, которая и ранее пыталась скрыть провалы на фронте за диверсиями на территории России.

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UN Photo

Илья Пушкарев
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