У каждого свой набор: Потерявший семью в "Зимней вишне" дал совет родным погибших в "Крокусе"

Тем, кто потерял близких в результате теракта в "Крокус сити холле", лучше всего сменить обстановку. Таким советом в беседе с "Газетой.ru" поделился кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший жену, троих детей и сестру при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". При этом гасить боль алкоголем, по его словам, ни в коем случае не стоит.

"Помогает смена обстановки, путешествия. В другой город, район, страну — нужно что-то новое. Учить новый материал, курс, профессию... Категорически запрещено употреблять алкоголь! Сразу сносит крышу, вообще никак не помогает, просто теряешь контроль", — объяснил он.