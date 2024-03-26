У каждого свой набор: Потерявший семью в "Зимней вишне" дал совет родным погибших в "Крокусе"
Потерявший семью в "Зимней вишне": Близким жертв теракта лучше сменить обстановку
Тем, кто потерял близких в результате теракта в "Крокус сити холле", лучше всего сменить обстановку. Таким советом в беседе с "Газетой.ru" поделился кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший жену, троих детей и сестру при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". При этом гасить боль алкоголем, по его словам, ни в коем случае не стоит.
"Помогает смена обстановки, путешествия. В другой город, район, страну — нужно что-то новое. Учить новый материал, курс, профессию... Категорически запрещено употреблять алкоголь! Сразу сносит крышу, вообще никак не помогает, просто теряешь контроль", — объяснил он.
По его словам, лечит только время. Людям надо прислушиваться к себе и совершать те действия, которые приносят облегчение, — у каждого будет свой набор. Но самое главное — сместить внимание с внутренних переживаний на внешний мир, считает Игорь.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл шесть лет назад, 25 марта 2018 года, жертвами стали 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после трагедии скрылся за рубежом. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранителям. Вишневский получил восемь лет тюрьмы и должен выплатить штраф в 70 миллионов рублей. Установлено, что он дал взятку экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания с нарушениями после реконструкции.
Life.ru