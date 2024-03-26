"Относимся как к братьям": Россияне "перевоспитывают" идейных украинцев добротой

Среди взятых в плен украинских военнослужащих нередко находятся и те, кто идейно заряжен на борьбу с Россией. Однако как только бойцы видят хорошее отношение к себе, их мировоззрение зачастую меняется, рассказал РИА "Новости" служивший в колонии для таких военнопленных батюшка Олег.

"Многие идейные изменились после того, как их взяли в плен, и после того, как к ним наши ребята относятся. Мы же к ним относимся как к братьям. Понимаем, что это заблудший брат, его надо просто наставить, помочь ему встать на истинный путь", — пояснил священнослужитель.

Подавляющее большинство украинцев стыдятся, что взяли в руки оружие, добавил отец Олег. Идти на фронт их заставляла лживая пропаганда. Но если бы солдаты узнали об отношении россиян, сдавшихся было бы гораздо больше.