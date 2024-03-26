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26 марта, 03:43

"Относимся как к братьям": Россияне "перевоспитывают" идейных украинцев добротой

Священник Олег: Украинские пленные просят не обменивать их, боясь возвращаться

Среди взятых в плен украинских военнослужащих нередко находятся и те, кто идейно заряжен на борьбу с Россией. Однако как только бойцы видят хорошее отношение к себе, их мировоззрение зачастую меняется, рассказал РИА "Новости" служивший в колонии для таких военнопленных батюшка Олег.

"Многие идейные изменились после того, как их взяли в плен, и после того, как к ним наши ребята относятся. Мы же к ним относимся как к братьям. Понимаем, что это заблудший брат, его надо просто наставить, помочь ему встать на истинный путь", — пояснил священнослужитель.

Подавляющее большинство украинцев стыдятся, что взяли в руки оружие, добавил отец Олег. Идти на фронт их заставляла лживая пропаганда. Но если бы солдаты узнали об отношении россиян, сдавшихся было бы гораздо больше.

"80% жалеют о том, что пошли на войну", — резюмировал собеседник агентства.

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Родственники взятых в плен военнослужащих ВСУ тем временем требуют вернуть бойцов на родину, устроив обмен. В прошлый раз Россия и Украина произвели взаимную выдачу пленных 31 января. Тогда домой вернулись 195 солдат ВС РФ. Обмен должен был состояться раньше, но боевики сбили Ил-76 со своими согражданами на борту.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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