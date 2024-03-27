10 фото в стиле "да что не так с моим котом", которые гарантированно вас рассмешат

Нам, людям, котов, конечно, не понять. Но иногда эти пушистики сходят с ума так качественно, что невольно задумываешься: да что с ними не так?! Собрали 10 кадров, которые запечатлели как раз таких.