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27 марта, 06:00

10 фото в стиле "да что не так с моим котом", которые гарантированно вас рассмешат

Нам, людям, котов, конечно, не понять. Но иногда эти пушистики сходят с ума так качественно, что невольно задумываешься: да что с ними не так?! Собрали 10 кадров, которые запечатлели как раз таких.

"Из всего дома это — кровать Фо", — Brickzarina.

Фото © Reddit / Brickzarina

Фото © Reddit / Brickzarina

"Он похож на демона с картины времён Ренессанса", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Мой непослушный малыш принял ванну, а потом сидел так ещё 30 минут", — AzulaOblongata.

Фото © Reddit / AzulaOblongata

Фото © Reddit / AzulaOblongata

"Он думает, что невидимый", — momoftheraisin.

Фото © Reddit / momoftheraisin

Фото © Reddit / momoftheraisin

"Это один из его любимых способов спать", — blackdragon252003.

Фото © Reddit / blackdragon252003

Фото © Reddit / blackdragon252003

"Моя особенная девочка", — GeneralLiu.

Фото © Reddit / GeneralLiu

Фото © Reddit / GeneralLiu

"Первый раз, когда кот увидел себя в зеркале", — EmlJnke.

Фото © Reddit / EmlJnke

Фото © Reddit / EmlJnke

"У пушистого моего друга, возможно, проблемы с головой", — yeehawings.

Фото © Reddit / yeehawings

Фото © Reddit / yeehawings

"Она смотрит и подражает людям, которые сидят на диване", — JMP0492.

Фото © Reddit / JMP0492

Фото © Reddit / JMP0492

"Уставшая мама и её "чумачечие" детишки", — xxMaridxx.

Фото © Reddit / xxMaridxx

Фото © Reddit / xxMaridxx

Не заводите собак этих четырёх пород, ведь их существование — сплошные страдания
Не заводите собак этих четырёх пород, ведь их существование — сплошные страдания
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Reddit / GeneralLiu, yeehawings

Сергей Трофимов
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