10 фото в стиле "да что не так с моим котом", которые гарантированно вас рассмешат
Нам, людям, котов, конечно, не понять. Но иногда эти пушистики сходят с ума так качественно, что невольно задумываешься: да что с ними не так?! Собрали 10 кадров, которые запечатлели как раз таких.
"Из всего дома это — кровать Фо", — Brickzarina.
Фото © Reddit / Brickzarina
"Он похож на демона с картины времён Ренессанса", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Мой непослушный малыш принял ванну, а потом сидел так ещё 30 минут", — AzulaOblongata.
Фото © Reddit / AzulaOblongata
"Он думает, что невидимый", — momoftheraisin.
Фото © Reddit / momoftheraisin
"Это один из его любимых способов спать", — blackdragon252003.
Фото © Reddit / blackdragon252003
"Моя особенная девочка", — GeneralLiu.
Фото © Reddit / GeneralLiu
"Первый раз, когда кот увидел себя в зеркале", — EmlJnke.
Фото © Reddit / EmlJnke
"У пушистого моего друга, возможно, проблемы с головой", — yeehawings.
Фото © Reddit / yeehawings
"Она смотрит и подражает людям, которые сидят на диване", — JMP0492.
Фото © Reddit / JMP0492
"Уставшая мама и её "чумачечие" детишки", — xxMaridxx.
Фото © Reddit / xxMaridxx
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Reddit / GeneralLiu, yeehawings