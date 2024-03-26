Регион

Уведомления отключены

26 марта, 09:47

"Был бы я червяком": Невероятно милый флешмоб заставит ваши скулы болеть от улыбки из-за этих диалогов

В соцсети Х (ранее — Twitter) завирусился новый тренд: дети спрашивают у своих родителей, любили бы они их, если бы те были червяками. Life.ru показывает самые креативные ответы от старшего поколения.

У многих пользователей соцсети Х очень современные и креативные родители. Другие бы на вопрос: "Мам, если бы я был червём, то ты бы меня любила?", послали подальше. Но детям из нашей подборки повезло: к ним родители действительно относятся очень хорошо.

Например, пользователю Ил’Ясу мама сказала, что если он червяк, то и она тоже червяк. При этом она его, безусловно, любит.

Фото © X / p3wx2

Фото © X / p3wx2

Другому пользователю папа начал задавать вопросы, каким червяком он бы был. Всё закончилось обсуждением бескостных животных.

Фото © X / _S_Smith_

Фото © X / _S_Smith_

Мама другой девушки тоже призналась в том, что любила бы её, даже если бы дочь была червяком. Однако у неё возникли подозрения, что девушка пишет ей это в здравом уме.

Фото © X / AAVELENET

Фото © X / AAVELENET

Мать девушки Станиславы удивил странный вопрос дочери. Тем не менее она ответила, что любила бы её в любом проявлении.

Фото © X / Stanislava_star

Фото © X / Stanislava_star

Другой пользовательнице мама ответила с юмором. Она пошутила, что любила бы её в виде червяка, но при одном условии.

Фото © Предоставлено Life

Фото © Предоставлено Life

Мама парня по имени Саня ответила, что, безусловно бы, любила своего сына. Причём если бы он стал червяком, то и она бы им была.

Фото © X / SanyStavrensky

Фото © X / SanyStavrensky

Но не все мамы оценили милый тренд. Например, пользователю Подушка Чайная родитель на этот вопрос не ответил.

Фото © X / lotengotea

Фото © X / lotengotea

Поучаствуйте в этом милом флешмобе тоже и поделитесь в комментариях, что забавного вам на это ответили родители. Ведь для них мы всегда дети, и не важно, 20 нам лет или 45. А ранее Life.ru показывал 10 фото милых кроликов. Если посмотрите на них, то задумаетесь, почему до сих пор не завели ушастика.

Коридор затмений 2024 и полнолуние 25 марта: Чем роковое сочетание обернётся для зодиаков
Коридор затмений 2024 и полнолуние 25 марта: Чем роковое сочетание обернётся для зодиаков
Обложка ©

Freepik, X / p3wx2, Freepik

Никита Фартов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров