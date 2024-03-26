"Был бы я червяком": Невероятно милый флешмоб заставит ваши скулы болеть от улыбки из-за этих диалогов

У многих пользователей соцсети Х очень современные и креативные родители. Другие бы на вопрос: "Мам, если бы я был червём, то ты бы меня любила?", послали подальше. Но детям из нашей подборки повезло: к ним родители действительно относятся очень хорошо.

Например, пользователю Ил’Ясу мама сказала, что если он червяк, то и она тоже червяк. При этом она его, безусловно, любит.

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Другому пользователю папа начал задавать вопросы, каким червяком он бы был. Всё закончилось обсуждением бескостных животных.

Фото © X / _S_Smith_

Мама другой девушки тоже призналась в том, что любила бы её, даже если бы дочь была червяком. Однако у неё возникли подозрения, что девушка пишет ей это в здравом уме.

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Мать девушки Станиславы удивил странный вопрос дочери. Тем не менее она ответила, что любила бы её в любом проявлении.

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Другой пользовательнице мама ответила с юмором. Она пошутила, что любила бы её в виде червяка, но при одном условии.

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Мама парня по имени Саня ответила, что, безусловно бы, любила своего сына. Причём если бы он стал червяком, то и она бы им была.

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Но не все мамы оценили милый тренд. Например, пользователю Подушка Чайная родитель на этот вопрос не ответил.

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