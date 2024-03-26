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26 марта, 12:51

Мать победителя "Голоса" рассказала, что они спаслись из "Крокуса" по воле случая

Мать Рутгера Гарехта рассказала о состоянии после теракта: Ни о чём не говорим

Мать Рутгера Гарехта поделилась состоянием на третий день после теракта. Обложка © Instagram (Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rutger_gareht

Мать Рутгера Гарехта поделилась состоянием на третий день после теракта. Обложка © Instagram (Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rutger_gareht

Мать победителя детского "Голоса" Рутгера Гарехта Лариса рассказала, как ей с сыном удалось спастись во время теракта в "Крокусе". По словам женщины, им помог случай.

"Нас спас, по всей видимости, случай, который состоит в том, что мы не очень ориентировались в этом зале. И когда пришли, очень медленно передвигались, разбирались. Куда нам идти, не знали", — поделилась женщина в беседе с телеканалом "360".

По словам Ларисы, сначала они долго пытались найти вход на балкон, а также стояли в очереди в уборную. То, что они не успели сдать верхнюю одежду и войти в зал, спасло их, полагает женщина. Она призналась, что ещё не пришла в себя.

"Общее состояние — пришли домой, молчали. Всё время молчим. Ни о чём не говорим. Единственное, обнялись, постояли. Осознание того, что ты в рубашке родился, не доходит ещё. Психологическую травму сын получил, внешних — нет. Он пришёл, помню, сел за гитару, играл, играл", — говорит мать артиста.

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Ранее Life.ru писал, что победитель пятого сезона телепроекта "Голос.Дети" Рутгер Гарехт спас свою мать из давки, которая образовалась после появления террористов в "Крокус сити холле". По последним данным, в результате теракта погибло 139 человек, ещё 182 пострадало.

Евгения Мосс
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