Мать победителя "Голоса" рассказала, что они спаслись из "Крокуса" по воле случая

Мать победителя детского "Голоса" Рутгера Гарехта Лариса рассказала, как ей с сыном удалось спастись во время теракта в "Крокусе". По словам женщины, им помог случай.

"Нас спас, по всей видимости, случай, который состоит в том, что мы не очень ориентировались в этом зале. И когда пришли, очень медленно передвигались, разбирались. Куда нам идти, не знали", — поделилась женщина в беседе с телеканалом "360".

По словам Ларисы, сначала они долго пытались найти вход на балкон, а также стояли в очереди в уборную. То, что они не успели сдать верхнюю одежду и войти в зал, спасло их, полагает женщина. Она призналась, что ещё не пришла в себя.