Победитель детского "Голоса" спас маму во время теракта в "Крокусе"
Победитель "Голос. Дети" Гарехт спас мать из давки во время теракта в "Крокусе"
Рутгер Гарехт спас мать из давки во время теракта в "Крокусе". Обложка © Instagram (Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rutger_gareht
Победитель пятого сезона телепроекта "Голос.Дети" Рутгер Гарехт спас свою мать из давки, которая образовалась после появления террористов в "Крокус сити холле". Об этом рассказала его сестра Юлия.
"Все уже слышали про теракт в "Крокусе". Словами не передать, что я вчера пережила... На этот концерт пошли моя мама с братом, мои друзья и знакомые. Слава богу, что они остались в живых и успели убежать", — написала девушка на странице в VK.
Когда всё началось, 18-летний артист с мамой находились в фойе. Они услышали грохот, а потом увидели, как побежали люди. Звуки стрельбы становились всё ближе, и певец с матерью побежали искать служебный выход. Однако, когда они нашли его, дверь оказалась заперта. К счастью, рядом оказался работник "Крокуса", который открыл дверь ключом, и все ринулись в проход. При этом образовалась давка. Рутгер находился почти у выхода, но его мамы не было рядом.
Артист пригляделся и увидел, что женщину зажала толпа и она не могла двинуться. Тогда Гарехт бросился на помощь, расталкивая людей. Его мать придавили несколько больших высоких мужчин, но певцу удалось вытянуть её за руку. Рутгер с матерью побежали по коридорам и в итоге сумели найти путь на улицу.
Сестра певца выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Накануне, 22 марта, группа вооружённых террористов открыла огонь по захваченным врасплох посетителям красногорского комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник". После этого боевики залили концертный зал бензином и подожгли. СК РФ сообщил о 133 погибших, по информации из неофициальных источников, количество жертв достигает 143, а пострадавших — более 120 человек. Задержаны 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали сообщники. Renault преступников оставновили в Брянской области, в сотне километров от границы. Один из задержанных признался, что согласился совершить чудовищное преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети. 24 марта объявлено в России днём общенационального траура.