Победитель детского "Голоса" спас маму во время теракта в "Крокусе"

Победитель пятого сезона телепроекта "Голос.Дети" Рутгер Гарехт спас свою мать из давки, которая образовалась после появления террористов в "Крокус сити холле". Об этом рассказала его сестра Юлия.

"Все уже слышали про теракт в "Крокусе". Словами не передать, что я вчера пережила... На этот концерт пошли моя мама с братом, мои друзья и знакомые. Слава богу, что они остались в живых и успели убежать", — написала девушка на странице в VK.

Когда всё началось, 18-летний артист с мамой находились в фойе. Они услышали грохот, а потом увидели, как побежали люди. Звуки стрельбы становились всё ближе, и певец с матерью побежали искать служебный выход. Однако, когда они нашли его, дверь оказалась заперта. К счастью, рядом оказался работник "Крокуса", который открыл дверь ключом, и все ринулись в проход. При этом образовалась давка. Рутгер находился почти у выхода, но его мамы не было рядом.

Артист пригляделся и увидел, что женщину зажала толпа и она не могла двинуться. Тогда Гарехт бросился на помощь, расталкивая людей. Его мать придавили несколько больших высоких мужчин, но певцу удалось вытянуть её за руку. Рутгер с матерью побежали по коридорам и в итоге сумели найти путь на улицу.