Психолог дала лайфхаки, как перестать забывать выключить утюг и закрыть дверь Психолог Щербакова: Записки и ритуалы помогут перестать забывать о важных делах 26 марта, 12:50 Записки и ритуалы помогут перестать забывать о важных делах. Обложка © Freepik.com/wayhomestudio

В круговороте дел нередко можно забывать о каких-то даже важных вещах, и проблема здесь может быть не только в забывчивости – как черте характера человека. Иногда причиной того, что вы все время что-то упускаете из памяти, может быть невроз навязчивых состояний, в основе которого высокий уровень тревожности и напряжения, частые стрессовые ситуации. Как перестать забывать выключить утюг/закрыть дверь/выключать печь, Life.ru рассказала медицинский психолог Ольга Щербакова.

По её словам, в первую очередь важно обратить внимание на снижение общего фона тревожности, беспокойства и напряжения с помощью психотерапии, нормализации внутреннего состояния. Для этого лучше обратиться за помощью к психологу или неврологу.

Также внимание может становиться рассеянным при сильном переутомлении, когда человеку сложно сфокусироваться на выполнении задачи. В таком состоянии многие действия он делает "на автомате": например, выходя из дома, автоматически закрывает дверь на ключ, и может совершенно не помнить, выключил ли, к примеру, чайник или утюг.

В этой ситуации многие чувствуют, что словно находятся не здесь и сейчас, а в другом месте, словно сознание моментами как будто выключается. Главный совет в этом случае – снижаем уровень тревожности с помощью специальных техник, которыми владеет любой опытный психолог, налаживаем нормальный сон – не менее 8 часов в день, и включаем в меню побольше свежих овощей и фруктов, чтобы поддержать организм. Возможно, после консультации с врачом-терапевтом – добавить приём витаминов группы В. Ольга Щербакова Медицинский психолог

Советы, как "тренировать" память

Всегда держать важные дела "в уме" помогут записки-напоминалочки. Например: "Проверь утюг", "Выключи свет". Для этого подойдут яркие стикеры, которые можно, например, наклеить на холодильник, входную дверь, другие места в квартире, которые находятся в поле вашего зрения перед выходом из дома.

Создаём нейронные связи. Здесь помогут определённые ритуалы: например, надеваем на руку браслетик с колечками или бусинками, дотрагиваясь до каждого колечка или бусинки, вспоминаем, что конкретно мы должны проверить, сделать перед выходом из дома. Лучше, если число колечек/бусин будет совпадать с количеством тех дел, что вы должны сделать, советует Щербакова.

Очень полезная привычка – класть все вещи на свои места – может очень помочь при постоянной забывчивости. К примеру, вы точно будете знать, где и какая вещь должна находиться и не станете мучительно искать, если что-то потеряется.

Ну а если все-таки очень боитесь забыть невыключенный утюг ил чайник – старайтесь делать свой выбор в пользу техники с автоматической защитой от перегрева, рекомендует психолог. В настоящее время есть модели, к примеру, утюгов, которые при достижении определённой температуры просто автоматически отключаются.

Упомянутая выше проблема тревожности знакома практически каждому. Неотъемлемой частью этого состояния являются именно мысли самого человека. Как бороться с тревожностью и поможет ли в этом деле мытьё посуды, читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев