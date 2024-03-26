Постпред России объяснил, из-за кого заседания Совбеза ООН лишены смысла
Небензя не видит смысла в заседаниях Совбеза, если США не следуют уставу ООН
Представитель России при ООН Василий Небензя. Обложка © ТАСС / AP / Mary Altaffer
Заседания Совета Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций (ООН) не имеют смысла, если США не считают себя связанными принципами устава организации. Такое заявление сделал представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя на заседании СБ ООН задался вопросом о том, как нужно воспринимать заявления постпреда США Линды Томас-Гринфилд и других американских официальных лиц о том, что Соединённые Штаты не считают резолюции СБ ООН обязательными к исполнению государствами – членами всемирной организации.
"Означают ли вчерашние заявления постпреда Томас-Гринфилд, что США более не считают себя связанными положениями Устава ООН и, более того, поощряют к этому Израиль", — указал Небензя, добавив, что в этом случае нет смысла проводить какие-либо дискуссии по этому поводу.
Напомним, скандальное заявление постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд сделала после принятия СБ ООН резолюции с требованием прекратить войну в Газе на время Рамадана. Впрочем, Израиль отказался следовать требованиям документа, продолжив наносить удары по палестинскому анклаву. Постпред РФ в ООН Василий Небензя усомнился в компетентности американской коллеги и напомнил, что устав всемирной организации требует строгого соблюдения всех решений международного органа.