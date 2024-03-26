Постпред России объяснил, из-за кого заседания Совбеза ООН лишены смысла

Заседания Совета Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций (ООН) не имеют смысла, если США не считают себя связанными принципами устава организации. Такое заявление сделал представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя на заседании СБ ООН задался вопросом о том, как нужно воспринимать заявления постпреда США Линды Томас-Гринфилд и других американских официальных лиц о том, что Соединённые Штаты не считают резолюции СБ ООН обязательными к исполнению государствами – членами всемирной организации.