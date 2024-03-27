Певец Shaman (Ярослав Дронов) продолжает помогать пострадавшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". В своём телеграм-канале деятель эстрады опубликовал видео с концерта в Ессентуках, на котором утверждает, что вырученные с мероприятия средства будут направлены на помощь нуждающимся.

Shaman направит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в "Крокусе". Видео © Telegram / SHAMAN

"Это мой первый сольный концерт после той ужасающей трагедии, которая случилась в Москве 22.03.2024 года", — заявил со сцены Shaman.