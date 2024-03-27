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26 марта, 22:10

Shaman направит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в "Крокусе"

Shaman сообщил, что деньги с концерта в Ессентуках пойдут пострадавшим в "Крокусе". Обложка © Telegram / SHAMAN

Shaman сообщил, что деньги с концерта в Ессентуках пойдут пострадавшим в "Крокусе". Обложка © Telegram / SHAMAN

Певец Shaman (Ярослав Дронов) продолжает помогать пострадавшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". В своём телеграм-канале деятель эстрады опубликовал видео с концерта в Ессентуках, на котором утверждает, что вырученные с мероприятия средства будут направлены на помощь нуждающимся.

Shaman направит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в "Крокусе". Видео © Telegram / SHAMAN

"Это мой первый сольный концерт после той ужасающей трагедии, которая случилась в Москве 22.03.2024 года", — заявил со сцены Shaman.

Во время выступления он подчеркнул, что все мы являемся одной семьёй и в трудную минуту должны сплотиться. После этого Дронов заявил, что все полученные от концерта средства пойдут пострадавшим после теракта в Москве.

"Чужого горя не бывает": Shaman готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе"
"Чужого горя не бывает": Shaman готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе"

Life.ru писал, что Shaman недавно уже поступил аналогичным образом. Певец перечислил пять миллионов рублей благотворительной организации "Российский Красный Крест" в помощь пострадавшим при чудовищном теракте в "Крокус сити холле". Кроме того, певец выпустил разбивающую сердце песню-реквием о теракте в "Крокусе", а также возложил цветы к мемориалу у места гибели людей.

Алексей Соловьёв
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