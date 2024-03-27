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26 марта, 23:18

Выступавшая в "Крокусе" американская группа Garbage выразила соболезнования после теракта

Рок-группа Garbage, игравшая в "Крокусе", выразила соболезнования после теракта

Концерт рок-группы Garbage в концертном зале "Крокус Сити Холл", 2012 год. Обложка © ТАСС / Мудрац Александра

Концерт рок-группы Garbage в концертном зале "Крокус Сити Холл", 2012 год. Обложка © ТАСС / Мудрац Александра

Американская рок-группа Garbage, которая выступала в подмосковном "Крокус сити холле" в 2012 и 2015 годах, прокомментировала случившийся там вечером 22 марта теракт. В связи с произошедшей трагедией музыкальный коллектив в социальных сетях выразил слова соболезнования жертвам нападения террористов.

Представители группы назвали случившееся ужасным терактом против персонала, зрителей, промоутеров, скорбящих друзей и членов семьи, служб экстренной помощи, всего города и самого здания "Крокус сити холла". В сообщении также указывается, что музыканты опустошены новостями об этом событии, разрушающем жизнь, в связи с чем выразили соболезнования в адрес всех, кого это затронуло.

"Насилие, направленное против ни в чём не повинных гражданских лиц, отвратительно и недопустимо ни при каких обстоятельствах", — говорится в сообщении группы.

Сборные Франции и Чили почтили минутой молчания память жертв теракта в "Крокусе"
Сборные Франции и Чили почтили минутой молчания память жертв теракта в "Крокусе"

Напомним, страшный теракт в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта: четверо вооружённых боевиков проникли в зал, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь, после чего устроили крупный пожар. В результате случившейся трагедии погибли не менее 139 человек. Впоследствии директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы содействовали теракту.

Алексей Соловьёв
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