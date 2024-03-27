Выступавшая в "Крокусе" американская группа Garbage выразила соболезнования после теракта
Рок-группа Garbage, игравшая в "Крокусе", выразила соболезнования после теракта
Концерт рок-группы Garbage в концертном зале "Крокус Сити Холл", 2012 год. Обложка © ТАСС / Мудрац Александра
Американская рок-группа Garbage, которая выступала в подмосковном "Крокус сити холле" в 2012 и 2015 годах, прокомментировала случившийся там вечером 22 марта теракт. В связи с произошедшей трагедией музыкальный коллектив в социальных сетях выразил слова соболезнования жертвам нападения террористов.
Представители группы назвали случившееся ужасным терактом против персонала, зрителей, промоутеров, скорбящих друзей и членов семьи, служб экстренной помощи, всего города и самого здания "Крокус сити холла". В сообщении также указывается, что музыканты опустошены новостями об этом событии, разрушающем жизнь, в связи с чем выразили соболезнования в адрес всех, кого это затронуло.
"Насилие, направленное против ни в чём не повинных гражданских лиц, отвратительно и недопустимо ни при каких обстоятельствах", — говорится в сообщении группы.
Напомним, страшный теракт в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта: четверо вооружённых боевиков проникли в зал, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь, после чего устроили крупный пожар. В результате случившейся трагедии погибли не менее 139 человек. Впоследствии директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы содействовали теракту.