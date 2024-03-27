Сборные Франции и Чили почтили минутой молчания память жертв теракта в "Крокусе"

В Марселе проходит товарищеский матч между национальными футбольными командами Франции и Чили. Он начался с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта в подмосковном "Крокус сити холле".

Встреча сборных проходит в эти минуты на стадионе "Велодром". К настоящему моменту французы ведут со счётом 2:1. Стоит отметить, что президент Федерации футбола Пятой республики (FFF) Филипп Диалло до этого сообщал, что данное мероприятие начнётся с того, что спортсмены почтят память жертв теракта в Подмосковье.