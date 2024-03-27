Сборные Франции и Чили почтили минутой молчания память жертв теракта в "Крокусе"
В Марселе проходит товарищеский матч между национальными футбольными командами Франции и Чили. Он начался с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
Встреча сборных проходит в эти минуты на стадионе "Велодром". К настоящему моменту французы ведут со счётом 2:1. Стоит отметить, что президент Федерации футбола Пятой республики (FFF) Филипп Диалло до этого сообщал, что данное мероприятие начнётся с того, что спортсмены почтят память жертв теракта в Подмосковье.
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, число погибших в результате нападения выросло до 139. Помимо этого, список жертв теракта был опубликован представителями МЧС России. Также зампред Правительства РФ Татьяна Голикова заявляла, что неравнодушные россияне собрали почти миллиард рублей для семей погибших и пострадавших от рук террористов посетителей "Крокус сити холла".
Life.ru