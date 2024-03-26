Сборные Франции и Чили отдадут дань памяти жертвам теракта в "Крокусе"
Французские футболисты почтят память жертв теракта в "Крокусе" минутой молчания. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / equipedefrance
Футбольный матч между сборными Франции и Чили начнётся с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", сообщил президент Федерации футбола Пятой республики (FFF) Филипп Диалло. Встреча состоится в Марселе 26 марта в 23:00 по московскому времени.
Глава FFF подчеркнул, что такие ужасные события требуют проявления солидарности с российским народом. Учитывая трагизм произошедшего, просто необходимо отдать дань уважения, добавил он.
"Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом", — подчеркнул Диалло в эфире радиостанции Europe 1.
Напомним, что вооружённые террористы атаковали забитый людьми концертный зал 22 марта. Расстреляв невинных, боевики подожгли здание и скрылись. Нагнать их удалось лишь в Брянской области, где головорезы планировали пересечь границу с Украиной. Решением служителей Фемиды четверо подозреваемых и их подельники были арестованы.