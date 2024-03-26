Сборные Франции и Чили отдадут дань памяти жертвам теракта в "Крокусе"

Футбольный матч между сборными Франции и Чили начнётся с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", сообщил президент Федерации футбола Пятой республики (FFF) Филипп Диалло. Встреча состоится в Марселе 26 марта в 23:00 по московскому времени.