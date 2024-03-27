Минздрав Подмосковья обнародовал обновлённый список пострадавших при теракте в "Крокусе"
В больницах остаются 83 пострадавших в результате теракта в "Крокусе"
Более 80 человек остаются в больницах Москвы и Подмосковья после теракта в "Крокус сити холле". Об этом свидетельствует обновлённый список на сайте областного Минздрава.
Так, всего в списке 123 имени пострадавших, 40 из них уже выписаны, 83 остаются на лечении.
Напомним, страшный теракт в "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта. Четверо вооружённых террористов ворвались в зал, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек, а число пострадавших выросло до 360. Все последние новости о трагедии, лечении пострадавших, ходе расследования, примерах героизма и взаимопомощи читайте здесь.
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