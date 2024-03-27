"Нет оправдания": Немецкий город – побратим Красногорска потрясён трагедией в "Крокусе"

Город Хёхштадт-ан-дер-Айш в Германии, который является городом-побратимом российского Красногорска с 1996 года, направил официальное послание жителям Подмосковья в связи с терактом. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на копию письма, которая есть в распоряжении редакции.

Авторы документа сообщили, что писали это послание с глубоким потрясением и печалью. Они назвали произошедшую вечером 22 марта трагедию ужасным террористическим актом против невинных российских граждан. В то же время немцы выразили соболезнования семьям жертв, отметив, что их мысли также до сих пор со многими другими пострадавшими от рук террористов, которые всё ещё борются за свою жизнь.

За то время, что Хёхштадт-ан-дер-Айш и Красногорск были побратимами (с 1996 по 2022 год), их посетили более 500 жителей этих населённых пунктов. В послании говорится, что эта проделанная в рамках программ школьного и городского побратимства работа развивала взаимопонимание между гражданами двух государств и дружеские отношения.

"Многие частные контакты существуют и сегодня, а значит, влияют на нас и на человеческом уровне. Школьные семьи, ассоциация побратимства, компания Martin Bauer и всё население города Хёхштадт-ан-дер-Айш скорбят о погибших", — указано в письме.