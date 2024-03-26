Посольство в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе дипмиссии. На видео — то, как сотрудники диппредставительства и другие участники напротив проекции на здании под одноимённую песню Муслима Магомаева несут свечи к мемориалу.

Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Перед главным корпусом российского диппредставительства свечами было выложено слово "Скорбим". Как отметил посол Анатолий Антонов, после трагедии дипмиссия получает звонки и письма со словами поддержки, к зданию приходит много людей, а книга соболезнований, открытая несколько дней назад, уже заполнена. Среди посетителей были послы, простые американцы, а также наши соотечественники и граждане сопредельных государств.





"Люди высказывают свои глубокие соболезнования, выражают горе, говорят, что не понимают, как такое могло произойти сегодня, когда все, вроде бы, прекрасно понимают, что терроризм — это общее зло", — подчеркнул дипломат.

Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"