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26 марта, 05:58

Посольство в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе дипмиссии. На видео — то, как сотрудники диппредставительства и другие участники напротив проекции на здании под одноимённую песню Муслима Магомаева несут свечи к мемориалу.

Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Перед главным корпусом российского диппредставительства свечами было выложено слово "Скорбим". Как отметил посол Анатолий Антонов, после трагедии дипмиссия получает звонки и письма со словами поддержки, к зданию приходит много людей, а книга соболезнований, открытая несколько дней назад, уже заполнена. Среди посетителей были послы, простые американцы, а также наши соотечественники и граждане сопредельных государств.

  • Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"
    Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"
  • Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"
    Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

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"Люди высказывают свои глубокие соболезнования, выражают горе, говорят, что не понимают, как такое могло произойти сегодня, когда все, вроде бы, прекрасно понимают, что терроризм — это общее зло", — подчеркнул дипломат.

Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Посольство России в США провело акцию "Журавли" в память о жертвах теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

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"Кормится" за счёт помоек: Стало известно, чем занимается глумившийся над жертвами теракта петербуржец

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в подмосковный "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыла огонь. Далее боевики подожгли здание, у него начала рушиться крыша. В результате погибли 139 человек, ещё 182 пострадали. Life.ru публиковал списки раненых. Уже 24 марта все четверо нападавших были отправлены в СИЗО, а на следующий день стало известно о троих сообщниках убийц. Их также арестовали.

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Telegram / "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Матвей Константинов
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