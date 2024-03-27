Приложение для оплаты смартфоном Mir Pay пропало из Google Play

Мобильное приложение российской платёжной системы "Мир" для оплаты смартфоном "Мир Pay" исчезло из магазина приложений для устройств на операционной системе Android Google Play.

Кроме того, в маркетплейсе приложений пропали СБПэй и "Привет!". В сервисе App Store для гаджетов Apple эти приложения были удалены ещё в конце февраля в связи с тем, что Национальная система платёжных карт (НСПК) подпала под санкции США.