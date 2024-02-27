Приложения "СБПэй" и "Привет!" от НСПК пропали из AppStore
Приложения "СБПэй" и "Привет!" от Национальной системы платёжных карт (НСПК), попавшей под санкции США, пропали из магазина AppStore на устройствах компании Apple. Они более не появляются в списке доступных при введении соответствующего поискового запроса.
В то же время приложения до сих пор можно скачать из магазина Google Play на устройствах с операционной системой Android. НСПК пока никак не комментировала эту ситуацию. Приложение "СБПэй" позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание. Приложение "Привет!" содержит информацию об акциях СБП и платёжной системы "Мир".
Также из AppStore и Google Play пропало приложение "Автодор", которое позволяло оплачивать проезд по федеральным трассам. Государственная компания попала под санкции ещё в сентябре 2023 года.
Напомним, 23 февраля Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 193 компании и физических лица, в том числе пять губернаторов регионов РФ. Новые ограничения ввели и США — против платёжной системы "МИР", оператором которой является НСПК, строительной компании "ПИК" и производителя автомобилей Aurus. Всего в список попали 26 юридических лиц в 11 странах, среди которых есть организации из Казахстана, Китая, Сербии и ОАЭ. Также новые ограничения ввели Канада и Австралия. Комментируя это, в Кремле напомнили, что российская экономика показала устойчивость к санкциям.
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