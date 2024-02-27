Приложения "СБПэй" и "Привет!" от НСПК пропали из AppStore

Приложения "СБПэй" и "Привет!" от Национальной системы платёжных карт (НСПК), попавшей под санкции США, пропали из магазина AppStore на устройствах компании Apple. Они более не появляются в списке доступных при введении соответствующего поискового запроса.

В то же время приложения до сих пор можно скачать из магазина Google Play на устройствах с операционной системой Android. НСПК пока никак не комментировала эту ситуацию. Приложение "СБПэй" позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание. Приложение "Привет!" содержит информацию об акциях СБП и платёжной системы "Мир".