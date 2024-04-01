В прошлом эти 5 поступков женщины считались страшным грехом, а сейчас это норма

Множество прав у женщин появилось только в конце прошлого века, когда распался Советский Союз. До этого момента действовали удушающие моральные запреты. Девушкам нельзя было выбирать себе партнёра и решать, стоит ли рожать детей или пока отказаться до более подходящего случая. За нарушение ограничений женщину переставали уважать и устраивали неприятности в жизни. Какие запреты девушкам сейчас кажутся нормой, хотя в прошлом считались ужасным грехом?

1. Запрет на аборт

За что раньше осуждали женщину сильнее всего? Запрет на аборт. Фото © Freepik

В прошлом женщинам не только устанавливали запрет на прерывание беременности, но и обещали тяжёлые последствия за его нарушение. В Средние века на Западе за такой "проступок" и вовсе казнили.

В 1920 году в Советском Союзе делать аборт разрешили официально, но уже в 1936-м снова ввели запрет. За его нарушение наказывали по закону и даже выгоняли из партии. Во многих странах Запада до 1960-х годов тоже нельзя было прерывать беременность.

После того как в Советском Союзе вновь разрешили делать аборты в 1954 году, к женщинам, которые шли на такой шаг, относились предосудительно. Их не уважали, называли распутными, а иногда даже и выгоняли с работы. Но в современном мире мнение по отношению к аборту немного поменялось. Многие люди стали понимать, что рожать или нет — это решение каждой женщины. Могут, конечно, за такое пожурить или косо посмотреть, но выгонять с работы или казнить никто не будет.

2. Пить противозачаточные

Раньше права женщин ограничивались и в плане контрацепции. В Советском Союзе противозачаточные могли легально принимать только разведчицы, чтобы выуживать информацию у противника через постель. В любом другом случае обычным девушкам в аптеках такие лекарства было практически не достать. Их покупали только нелегально. Но, если кто-то узнавал, что женщина принимает противозачаточные, её начинали гнобить, ведь СССР нужна была высокая рождаемость!

После 1991 года, когда страна перестала существовать, противозачаточные начали появляться во всех аптеках стран СНГ. Принимать их сейчас стало вполне нормально. Некоторые женские заболевания лечат как раз принятием оральных контрацептивов.

3. Выходить замуж за иностранца

Что раньше было женщинам запрещено? Выходить замуж за иностранца. Фото © Freepik

В СССР женщинам запрещали выходить замуж за граждан других стран с 1947 года. Более того, тогда дамам нельзя было не то что заключать брак, а даже просто встречаться с жителем другой страны. После распада Советского Союза права женщин стали более гуманными. Теперь им можно выбирать, с кем заводить отношения. Сейчас многие дамы находят себе мужа за границей и спокойно к нему переезжают. Общество такой поступок не осуждает. Некоторые люди даже завидуют дамам, которым удалось найти хорошую партию.

4. Иметь половые отношения до свадьбы

Раньше девушкам запрещено было вступать в интимную связь до замужества. Тех, кто игнорировал запрет, считали испорченными. Фото © Freepik / jcomp

Те, кто лишался невинности до брака, в прежние времена считались распутными женщинами. Их называли "испорченными", и с такими женщинами мало кто рисковал завести отношения. Причём такие жёсткие условия к дамам выставлялись и в Советском Союзе, и Российской империи, и на Западе. При этом мужчинам разрешалось "гулять" до брака без ограничений. Впрочем, сейчас к отношениям до замужества относятся более спокойно. В конце концов, перед женитьбой нужно удостовериться, что партнёр устраивает по всем параметрам.

5. Женская брань

В Советском Союзе считали, что женщина материться в обществе не должна. Фото © Freepik / Рressfoto

В СССР ограничения у женщин были и в плане разговоров. Им было запрещено материться. Считалось, что брань и крепкие слова используют только невоспитанные и зэчки. Однако современных девушек такие ограничения не пугают. А обычных людей особо не смущает, если дама иногда может сказать крепкое словцо.