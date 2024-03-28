В Кремле оценили сообщения СМИ о том, что США утаили данные об угрозе теракта в "Крокусе"
Песков: Данные NYT по теме теракта в "Крокусе" нужно воспринимать осторожно
Кремлю ничего не известно об информации американской газеты The New York Times о том, что спецслужбы США не передали РФ полную информацию о готовящемся теракте в "Крокусе". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, ничего не известно", — указал официальный представитель Кремля.
Песков призвал с особой осторожностью относиться к информации, которую предоставляет указанное издание со ссылкой на свои источники.
Напомним, ранее американская газета заявила, что спецслужбы США не поделились с РФ конкретной информацией о риске теракта из страха раскрыть собственные источники. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что информация о подготовке теракта, переданная Соединёнными Штатами, носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали. Вместе с тем глава ведомства подтвердил украинский след в деле о теракте в "Крокусе". По его словам, кроме Киева за произошедшим могут стоять сами США и Великобритания.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV