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28 марта, 10:27

В Кремле оценили сообщения СМИ о том, что США утаили данные об угрозе теракта в "Крокусе"

Песков: Данные NYT по теме теракта в "Крокусе" нужно воспринимать осторожно

Кремлю ничего не известно об информации американской газеты The New York Times о том, что спецслужбы США не передали РФ полную информацию о готовящемся теракте в "Крокусе". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, ничего не известно", — указал официальный представитель Кремля.

Песков призвал с особой осторожностью относиться к информации, которую предоставляет указанное издание со ссылкой на свои источники.

Песков связал заявления США о теракте в "Крокусе" с намерением отвлечь внимание
Песков связал заявления США о теракте в "Крокусе" с намерением отвлечь внимание

Напомним, ранее американская газета заявила, что спецслужбы США не поделились с РФ конкретной информацией о риске теракта из страха раскрыть собственные источники. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что информация о подготовке теракта, переданная Соединёнными Штатами, носила общий характер, российские спецслужбы на неё реагировали. Вместе с тем глава ведомства подтвердил украинский след в деле о теракте в "Крокусе". По его словам, кроме Киева за произошедшим могут стоять сами США и Великобритания.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Александр Юнашев
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