Выключаем свет: Акция "Час Земли – 2024" Всемирный Час Земли — глобальная ежегодная международная акция, направленная на привлечение внимания к охране нашей планеты. Когда в 2024 году состоится Час Земли, в чём суть этого праздника и какие у него существуют традиции — читайте в материале Life.ru. 29 марта, 21:00 В 2024 году Час Земли во всём мире пройдёт в субботу, 30 марта, в 20:30. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Час Земли — ежегодно проводимое мероприятие, когда в определённый час по всему земному шару люди отключают свет и электрические приборы. Зачем это нужно, в чём суть данного праздника, когда в 2024 году люди выключат свет на один час и какие ещё есть традиции у этого события? Давайте разбираться.

Когда проходит акция "Час Земли"?

Каждый год в последнюю субботу марта проходит Час Земли. В 2024 году акция состоится 30 марта. В ней смогут принять участие жители, организации и государственные учреждения из разных стран мира.

Суть праздника

В определённый день в году, в этот раз это будет 30 марта, в течение часа — с 20:30 до 21:30 по местному времени — организаторы призывают миллионы людей, компаний, правительств и организаций во всём мире выключить свет и отказаться от использования энергоёмких приборов. Целью акции является привлечение внимания к потреблению энергии и выбросам газов, которые способствуют изменению климата и разрушению экосистем.

Для чего нужен Час Земли?

Час Земли — это акция, направленная на бережное обращение с природой, попытка сохранить климат и ценные ресурсы нашей планеты. Её цель состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к актуальной проблеме глобального потепления и не быть безразличными к судьбе нашей планеты. Ведь экономия электричества способствует уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

Традиции праздника

Помимо выключения света дома, в организациях, отключения подсветок у достопримечательностей по всему миру и отказа на 60 минут от электрических приборов, в этот день проводятся мероприятия, где собираются экоактивисты и просто неравнодушные граждане, чтобы обсудить предложения по охране природы. Часто в рамках акции проводятся лекции о состоянии окружающей среды и возможных опасностях, грозящих нашему общему дому, а также о том, какой каждый человек может внести вклад в охрану планеты.

Празднование Часа Земли в Москве. Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская

У данной акции есть и множество критиков, которые считают, что проводить Час Земли бессмысленно, так как невозможно достичь существенной экономии электроэнергии за такое короткое время, а массовое отключение света создаёт перегрузку, которая негативно сказывается на электростанциях. Однако организаторы акции подчёркивают, что главная цель не в экономии электричества, а в объединении людей вокруг борьбы за сохранение природных ресурсов и для решения возникших проблем.

В 2023 году Кремль отказался присоединяться к экологической акции "Час Земли", во время которой на крупных объектах традиционно отключают подсветку. Дмитрий Песков связал данное решение с тем, что организатор акции — WWF — признан в России иноагентом. Российские экологи призвали граждан, организации и органы власти поддержать акцию "Помочь планете", которая станет альтернативой Часу Земли. Смысл акции похожий — предлагается отключить подсветку зданий на один час.

Как ещё можно помочь планете?

Если вопросы экологии планеты и состояния окружающей среды на самом деле волнуют вас, не стоит ограничиваться одним часом выключения света в год. Внедрите простые действия в свою ежедневную жизнь, которые наверняка принесут пользу:

старайтесь не использовать пластиковые пакеты для покупок в офлайн- и онлайн-магазинах;

предпочитайте экологичные виды транспорта, а если есть возможность, пройдитесь пешком;

зарядное устройство на ночь в розетке лучше не оставлять: это не только расходует электричество, но и может быть опасным с точки зрения профилактики пожара;

обязательно сортируйте мусор;

новогоднюю ёлку после праздников необходимо сдать в пункт утилизации;

старые батарейки ни в коем случае не выкидывайте в мусорное ведро, их нужно отнести в специальный пункт приёма;

для заметок вместо бумажных блокнотов лучше использовать приложение в телефоне.

Эти довольно простые действия помогут внести существенный вклад в сохранение "здоровья" нашей планеты.

Авторы Андрей Ананьев