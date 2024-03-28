ЦСКА расторг контракт с Иваном Федотовым, вратарь может уехать в НХЛ
ПХК ЦСКА сообщил о расторжении контракта с вратарём Иваном Федотовым
Иван Федотов. Обложка © ПХК ЦСКА
Московский ПХК ЦСКА расторг контракт с 27-летним вратарём Иваном Федотовым. Об этом заявили в четверг, 28 марта, в пресс-службе хоккейного клуба.
"ПХК ЦСКА по итогам сезона 2023/2024 расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым. Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере", — сообщили там.
В клубе подчеркнули, что спортивные права на игрока в РФ по-прежнему сохраняются за ЦСКА. В этом сезоне Федотов сыграл за армейцев в 49 матчах и отразил 1251 бросок по воротам (91,4%). Клуб же вылетел в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Журналист Артур Хайруллин сообщил в своём телеграм-канале, что Федотов отправляется в систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз". Ранее он также выступал за "Нефтехимик", "Салават Юлаев" и "Трактор".
Напомним, в 2022 году Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в уклонении от военной службы. Следующий год он провёл на Северном флоте, отдавая долг Родине. В июле 2023 года ЦСКА объявил о подписании с Федотовым двухлетнего соглашения. Однако в "Филадельфии" заявили, что тоже имеют с хоккеистом действующий контракт, который был подписан в мае 2022-го. В ЦСКА же подчеркнули, что считают своё соглашение с вратарём юридически обоснованным. В итоге Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила о санкциях в отношении московского клуба: в соответствии с ограничениями армейцы не могут проводить международные трансферы до 10 августа 2024-го. Федотов же был дисквалифицирован до конца 2023-го за нарушение контрактных обязательств.