ЦСКА расторг контракт с Иваном Федотовым, вратарь может уехать в НХЛ

Московский ПХК ЦСКА расторг контракт с 27-летним вратарём Иваном Федотовым. Об этом заявили в четверг, 28 марта, в пресс-службе хоккейного клуба.

"ПХК ЦСКА по итогам сезона 2023/2024 расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым. Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере", — сообщили там.

В клубе подчеркнули, что спортивные права на игрока в РФ по-прежнему сохраняются за ЦСКА. В этом сезоне Федотов сыграл за армейцев в 49 матчах и отразил 1251 бросок по воротам (91,4%). Клуб же вылетел в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).