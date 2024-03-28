Регион

Уведомления отключены

28 марта, 18:05

Россиянин выловил из океана в Африке швейцарца, поехавшего кататься на виндсёрфе

SHOT: На Маврикии россиянин спас тонущего в океане туриста из Швейцарии

Турист из Швейцарии, которого спас россиянин в районе африканского острова Маврикий. Обложка © Telegram / SHOT

Турист из Швейцарии, которого спас россиянин в районе африканского острова Маврикий. Обложка © Telegram / SHOT

В районе африканского острова Маврикий россиянин спас туриста из Швейцарии, который поехал в сильный ветер кататься на виндсёрфе. Как сообщает SHOT, всё произошло сегодня утром.

Россиянин на Маврикии спас швейцарца, который поехал в сильный ветер кататься на виндсёрфе. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, россиянин Дмитрий Евсеев вместе с друзьями отправился на прогулку в океан. Там мужчины занимались виндсёрфингом, несмотря на неблагоприятную погоду. В результате пришлось спасать коллегу Дмитрия, затем он с приятелями заметил на воде пустую доску, а в нескольких метрах — туриста, который звал на помощь. В тот момент пострадавшего уносило в океан.

Турист из Швейцарии, которого спас россиянин в районе африканского острова Маврикий. Фото © Telegram / SHOT

Турист из Швейцарии, которого спас россиянин в районе африканского острова Маврикий. Фото © Telegram / SHOT

Тогда россиянин организовал своеобразную рыбалку и выловил швейцарского туриста с разбитой бровью. Мужчина находился практически в пяти километрах от берега.

"Тут дядечку решили спасти. How are you? (Как дела?). Welcome (Добро пожаловать). Что-то его тоже далеко унесло. Нормально отдыхаем! Сколько водорослей набрали, кайф!" — веселятся, несмотря на случившееся, россияне.

Иностранец поблагодарил своих спасителей за помощь. К слову, Дмитрий уже 10 лет живёт на Маврикии и проводит экскурсии для туристов.

На Чукотке спасли истощённого пенсионера, который ушёл рыбачить полгода назад
На Чукотке спасли истощённого пенсионера, который ушёл рыбачить полгода назад

Ранее Life.ru писал об исчезновении чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина. Он отправился в очередную кругосветку ещё осенью и планировал, следуя через Атлантический океан, пройти Канарские острова и южноафриканский мыс Доброй Надежды, после чего отправиться на Восток. Но дойдя до чилийского мыса Горн, Елагин пропал. К его поискам даже подключали специалистов "Роскосмоса". Спустя восемь дней после исчезновения путешественник вышел на связь.

Никита Осипов
  • Новости
  • Африка
  • маврикий
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров