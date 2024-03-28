Россиянин выловил из океана в Африке швейцарца, поехавшего кататься на виндсёрфе

В районе африканского острова Маврикий россиянин спас туриста из Швейцарии, который поехал в сильный ветер кататься на виндсёрфе. Как сообщает SHOT, всё произошло сегодня утром.

Россиянин на Маврикии спас швейцарца, который поехал в сильный ветер кататься на виндсёрфе. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, россиянин Дмитрий Евсеев вместе с друзьями отправился на прогулку в океан. Там мужчины занимались виндсёрфингом, несмотря на неблагоприятную погоду. В результате пришлось спасать коллегу Дмитрия, затем он с приятелями заметил на воде пустую доску, а в нескольких метрах — туриста, который звал на помощь. В тот момент пострадавшего уносило в океан.

Турист из Швейцарии, которого спас россиянин в районе африканского острова Маврикий. Фото © Telegram / SHOT

Тогда россиянин организовал своеобразную рыбалку и выловил швейцарского туриста с разбитой бровью. Мужчина находился практически в пяти километрах от берега.

"Тут дядечку решили спасти. How are you? (Как дела?). Welcome (Добро пожаловать). Что-то его тоже далеко унесло. Нормально отдыхаем! Сколько водорослей набрали, кайф!" — веселятся, несмотря на случившееся, россияне.

Иностранец поблагодарил своих спасителей за помощь. К слову, Дмитрий уже 10 лет живёт на Маврикии и проводит экскурсии для туристов.