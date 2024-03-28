В Полтавской области призвали полицию доставить в военкомат 30 тысяч уклонистов

"Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК (территориальный центр комплектации — военкомат. — Прим. Life.ru). Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника военкомата. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки. Обычно это люди, которые не явились после получения повестки. В Полтавской области в отношении около 30 тысяч человек подали обращение по поводу доставки их в отделы военкоматов", — пояснил Истомин.