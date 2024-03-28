В Полтавской области призвали полицию доставить в военкомат 30 тысяч уклонистов
В Полтавской области военкомат призвал украинскую полицию отловить и привезти около 30 тысяч военнообязанных, которые проигнорировали повестки. Об этом рассказал телеканалу "Общественное" представитель военкомата Роман Истомин.
"Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК (территориальный центр комплектации — военкомат. — Прим. Life.ru). Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника военкомата. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки. Обычно это люди, которые не явились после получения повестки. В Полтавской области в отношении около 30 тысяч человек подали обращение по поводу доставки их в отделы военкоматов", — пояснил Истомин.
Украинские военкомы загоняют военнообязанных на фронт угрозами и кулаками. Например, недавно сотрудники военкоматов начали применять газовые баллончики при задержании призывников в Одессе. Кроме того, в этом же городе представители ТЦК избили местного жителя, который отказался прийти по повестке, а под Киевом военкомы чуть не убили 55-летнего дальнобойщика с повесткой на глазах у полиции. Между тем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая.
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