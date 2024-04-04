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4 апреля, 06:00

Потеряли лапки, но не обаяние: 10 примеров бесконечной любви хозяев к своим неидеальным питомцам

Потерять часть своего тела — серьёзное испытание. Даже когда ты питомец на попечении хозяев. Но, даже пройдя через трудности, эти пушистики не лишаются своей милоты. Life.ru собрал 10 вдохновляющих примеров, что любить можно и неидеальных.

"На лекцию преподаватель привёл собаку Туу Ве. Она потеряла глаз (из-за аварии) и лапу (из-за остеосаркомы), но точно не потеряла свой боевой настрой", — TortyPapa.

Фото © Reddit / TortyPapa

Фото © Reddit / TortyPapa

"После потери передней лапы его последний хозяин бросил пса, так что мы его спасли. Встречайте нового члена нашей семьи — Джеффри, милого трёхлапого французского бульдога!" billymay.

Фото © Reddit / billymay

Фото © Reddit / billymay

"У кого-нибудь ещё кот сидит "батоном" с одной лапой впереди?" Castle0nACloud.

Фото © Reddit / Castle0nACloud

Фото © Reddit / Castle0nACloud

"Собака без двух передних лапок стоит на задних и наблюдает, как хозяин чинит её тележку", — fraggle_captain.

Фото © Reddit / fraggle_captain

Фото © Reddit / fraggle_captain

"Мой кот Чарли после ампутации в Хэллоуин хорошо восстановился и прекрасно адаптировался к жизни, но я беспокоюсь, что гости будут пялиться на его шрам", — teofloofycats.

Фото © Reddit / teofloofycats

Фото © Reddit / teofloofycats

"Золотистый лабрадор Турбо в восторге от своей новой протезированной лапы", — Boobglow.

Фото © Reddit / Boobglow

Фото © Reddit / Boobglow

"Когда у тебя всего три лапы, но ты всё равно чертовски милый", — mayandogrescue.

Фото © Reddit / mayandogrescue

Фото © Reddit / mayandogrescue

"Он потерял лапку", — meligroot.

Фото © Reddit / meligroot

Фото © Reddit / meligroot

"Мой трёхлапый приёмыш Арон Ли. Недавно ему ампутировали лапу. Воротник котику уж очень не понравился, поэтому пришлось купить попону. Такой милый мальчик", — ldenzel.

Фото © Reddit / ldenzel

Фото © Reddit / ldenzel

"Познакомьтесь с Вито. Он потерял задние лапы в аварии и теперь пользуется протезами. Он — ну просто прелесть!" FortuneTeIIer.

Фото © Reddit / FortuneTeIIer

Фото © Reddit / FortuneTeIIer

10 фото со свадеб, на которые разрешили приходить с питомцами, и вот что из этого вышло
10 фото со свадеб, на которые разрешили приходить с питомцами, и вот что из этого вышло
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Reddit / Boobglow, FortuneTeIIer

Сергей Трофимов
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