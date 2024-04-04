Потеряли лапки, но не обаяние: 10 примеров бесконечной любви хозяев к своим неидеальным питомцам
Потерять часть своего тела — серьёзное испытание. Даже когда ты питомец на попечении хозяев. Но, даже пройдя через трудности, эти пушистики не лишаются своей милоты. Life.ru собрал 10 вдохновляющих примеров, что любить можно и неидеальных.
"На лекцию преподаватель привёл собаку Туу Ве. Она потеряла глаз (из-за аварии) и лапу (из-за остеосаркомы), но точно не потеряла свой боевой настрой", — TortyPapa.
Фото © Reddit / TortyPapa
"После потери передней лапы его последний хозяин бросил пса, так что мы его спасли. Встречайте нового члена нашей семьи — Джеффри, милого трёхлапого французского бульдога!" — billymay.
Фото © Reddit / billymay
"У кого-нибудь ещё кот сидит "батоном" с одной лапой впереди?" — Castle0nACloud.
Фото © Reddit / Castle0nACloud
"Собака без двух передних лапок стоит на задних и наблюдает, как хозяин чинит её тележку", — fraggle_captain.
Фото © Reddit / fraggle_captain
"Мой кот Чарли после ампутации в Хэллоуин хорошо восстановился и прекрасно адаптировался к жизни, но я беспокоюсь, что гости будут пялиться на его шрам", — teofloofycats.
Фото © Reddit / teofloofycats
"Золотистый лабрадор Турбо в восторге от своей новой протезированной лапы", — Boobglow.
Фото © Reddit / Boobglow
"Когда у тебя всего три лапы, но ты всё равно чертовски милый", — mayandogrescue.
Фото © Reddit / mayandogrescue
"Он потерял лапку", — meligroot.
Фото © Reddit / meligroot
"Мой трёхлапый приёмыш Арон Ли. Недавно ему ампутировали лапу. Воротник котику уж очень не понравился, поэтому пришлось купить попону. Такой милый мальчик", — ldenzel.
Фото © Reddit / ldenzel
"Познакомьтесь с Вито. Он потерял задние лапы в аварии и теперь пользуется протезами. Он — ну просто прелесть!" — FortuneTeIIer.
Фото © Reddit / FortuneTeIIer
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Reddit / Boobglow, FortuneTeIIer