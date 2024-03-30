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29 марта, 21:53

Госдеп США объявил о визовых ограничениях в отношении 10 сирийских чиновников

Госдепартамент США ввёл визовые ограничения в отношении десяти правительственных чиновников САР. Об этом объявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

По его словам, попавшие в опалу сирийцы якобы причастны к нарушению прав человека. Как уточняется, ограничения распространяются в том числе на членов их семей. Глава пресс-службы Госдепа добавил, что Вашингтон не заинтересован в нормализации отношений с САР и её законно избранным президентом Башаром Асадом.

Новая политика визовых ограничений в отношении членов сирийского правительства действует в США с декабря 2023 года. "Наказание" обещано чиновникам, которые могут быть ответственны за репрессии в отношении жителей САР.

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Пока Госдеп обвиняет сирийцев в нарушении прав человека, американская авиация устраивает САР смертельные бомбардировки. Жертвами недавних атак стали мирные жители, сообщили в Минобороны республики. Вооружённая агрессия стала ответом на удары по военным базам США на Ближнем Востоке.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of State

Илья Пушкарев
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