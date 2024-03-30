Госдеп США объявил о визовых ограничениях в отношении 10 сирийских чиновников

По его словам, попавшие в опалу сирийцы якобы причастны к нарушению прав человека. Как уточняется, ограничения распространяются в том числе на членов их семей. Глава пресс-службы Госдепа добавил, что Вашингтон не заинтересован в нормализации отношений с САР и её законно избранным президентом Башаром Асадом.