"Революционное объединение" Viv Ansanm готово к переговорам о будущем страны с официальными властями Гаити и представителями мирового сообщества. Об этом в интервью Sky News сообщил Джимми Шеризье по кличке Барбекю, названный телеканалом фактическим лидером союза гаитянских банд.

"Если международное сообщество представит план, позволяющий нам вместе сесть за стол переговоров, но при этом не будет навязывать нам своих решений, то, думаю, оружие можно будет опустить", — заявил противостоящий "коррумпированным политикам" и олигархам "Робин Гуд", ранее работавший в полиции Гаити.

Переговоры состоятся только в том случае, если за столом будут находиться лишь гаитянцы. Что касается кенийских миротворцев — они, по мнению Шеризье, устроят в стране резню под предлогом борьбы с бандитизмом.

"Мы будем считать их захватчиками и не планируем сотрудничать ни с какими захватчиками, пришедшими растоптать нашу независимость", — сказал Барбекю.