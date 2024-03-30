Глава союза банд Гаити Барбекю заявил, что готов к переговорам о будущем страны
"Революционное объединение" Viv Ansanm готово к переговорам о будущем страны с официальными властями Гаити и представителями мирового сообщества. Об этом в интервью Sky News сообщил Джимми Шеризье по кличке Барбекю, названный телеканалом фактическим лидером союза гаитянских банд.
"Если международное сообщество представит план, позволяющий нам вместе сесть за стол переговоров, но при этом не будет навязывать нам своих решений, то, думаю, оружие можно будет опустить", — заявил противостоящий "коррумпированным политикам" и олигархам "Робин Гуд", ранее работавший в полиции Гаити.
Переговоры состоятся только в том случае, если за столом будут находиться лишь гаитянцы. Что касается кенийских миротворцев — они, по мнению Шеризье, устроят в стране резню под предлогом борьбы с бандитизмом.
"Мы будем считать их захватчиками и не планируем сотрудничать ни с какими захватчиками, пришедшими растоптать нашу независимость", — сказал Барбекю.
Напомним, после убийства лидера Жовенеля Моиза в июле 2021 года на Гаити обострился социально-политический кризис. Из-за бездействия руководства страны расширили своё влияние бандитские группировки. 29 февраля 2024-го в центре Порт-о-Пренса началась стрельба. Премьер Ариэль Анри в это время согласовывал в Кении отправку на остров миротворцев для усмирения бандитов. Группировки практически парализовали жизнь столицы Гаити, захватили главную тюрьму республики, отпустили всех заключённых и вступили в вооружённые столкновения с правоохранителями. Атакам подвергается президентский дворец и другие правительственные здания.
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