Пентагон выявил перерасход средств на помощь Украине на 398,9 млн долларов

Военно-морские силы США в 2022 году потратили на помощь Украине почти на 400 миллионов долларов больше, чем было запланировано. О перерасходе бюджета заявил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч.

"В ходе консультаций было установлено, что в 2022 финансовом году ВМС перерасходовали в три раза средства, выделенные Украине, на общую сумму 398,9 миллиона долларов", — говорится в сообщении аппарата чиновника.