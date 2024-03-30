Пентагон выявил перерасход средств на помощь Украине на 398,9 млн долларов
Военно-морские силы США в 2022 году потратили на помощь Украине почти на 400 миллионов долларов больше, чем было запланировано. О перерасходе бюджета заявил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч.
"В ходе консультаций было установлено, что в 2022 финансовом году ВМС перерасходовали в три раза средства, выделенные Украине, на общую сумму 398,9 миллиона долларов", — говорится в сообщении аппарата чиновника.
Покрывать выявленный перерасход флоту пришлось в 2023 году. Однако в будущем такой возможности может и не быть, предупредили в управлении генерального инспектора. Чтобы избежать подобных проблем впредь, ВМС следует принять меры превентивного контроля, предложил аппарат Сторча.
А тем временем ВСУ продолжают нести катастрофические потери в самоубийственных контратаках. Патовая ситуация вынуждает боевиков отступать. Если Вашингтон не возобновит программу военной помощи Украине, её войска и дальше будут оставлять позиции, заявил ранее Владимир Зеленский.