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30 марта, 03:09

МО показало, как ВС РФ пушками "Гиацинт-Б" поражают миномётные расчёты ВСУ

МО: Расчёт пушек "Гиацинт-Б" поразил позиции ВСУ вблизи Белгородской области

Артиллерийские расчёты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" продолжают выполнять приказ Верховного главнокомандующего о демилитаризации Украины, уничтожая миномётные гнёзда ВСУ вблизи Белгородской области. Кадрами работы бойцов поделились в Минобороны РФ.

Минобороны показало работу расчётов пушек "Гиацинт-Б" по уничтожению миномётов ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, артиллеристы действуют в составе разведывательно-ударных контуров. Целями для крупнокалиберного орудия становятся скопления бронетехники и живая сила противника.

"Целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчётов ведётся с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в МО.

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Артиллерия применяется подразделениями ВС ещё и для превентивной борьбы с украинскими диверсантами в приграничной зоне. Отбрасывать ДРГ от Белгородской области также помогают танкисты, вооружение которых делает неприступной местность в радиусе пяти километров.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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