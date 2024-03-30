МО показало, как ВС РФ пушками "Гиацинт-Б" поражают миномётные расчёты ВСУ
МО: Расчёт пушек "Гиацинт-Б" поразил позиции ВСУ вблизи Белгородской области
Артиллерийские расчёты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" продолжают выполнять приказ Верховного главнокомандующего о демилитаризации Украины, уничтожая миномётные гнёзда ВСУ вблизи Белгородской области. Кадрами работы бойцов поделились в Минобороны РФ.
Минобороны показало работу расчётов пушек "Гиацинт-Б" по уничтожению миномётов ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
По данным ведомства, артиллеристы действуют в составе разведывательно-ударных контуров. Целями для крупнокалиберного орудия становятся скопления бронетехники и живая сила противника.
"Целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчётов ведётся с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в МО.
Telegram / Минобороны России