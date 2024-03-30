"Было очень страшно": 23-летнюю россиянку хотели разобрать на органы после похищения в Мексике Наркоторговцы хотели продать на органы россиянку, которую похитили в Мексике 30 марта, 08:58 Мария Ригович. Обложка © Telegram / SHOT

Российская туристка Мария Ригович, которую спасли из плена наркокартеля в Мексике, рассказала, что преступники хотели подсадить её на наркотики, а потом продать на органы. Своими воспоминаниями девушка поделилась с "Газетой.ru".

После похищения Марию держали в накуренном и грязном сарае. Там было несколько кроватей, где поперёк спали женщины и дети, которые тоже оказались пленниками, мужчины размещались на полу в соседней комнате. В туалет надо было отпрашиваться и идти под конвоем. Также был уличный душ, который разрешалось посещать перед сном, полотенце давалось одно на всех. Через сутки Марию отвели на допрос.

"Меня спросили, были ли у меня какие-нибудь операции, и сказали, что хотят сделать одну. Я испугалась, потому что до этого видела в Мехико и других городах расклеенные ориентировки на пропавших людей. И много слышала от русских, живущих в Мексике, что якобы людей периодически похищают на органы", — поделилась россиянка и призналась, что ей было очень страшно.

Она рассказала, что бандиты стали предлагать ей наркотики, прямо под нос протягивая белый порошок. Мария со слезами кричала, что не будет ничего принимать. По её словам, преступники подсаживали пленников на запрещённые вещества, а потом избивали, требуя за дозу деньги.

Напомним, 14 марта члены наркокартеля схватили российскую туристку Марию Ригович на границе с США в Мексике. Они потребовали плату за "проезд по их земле". У девушки не оказалось при себе денег, её взяли в заложники. Злоумышленники связались с мужем россиянки и потребовали выкуп — полторы тысячи долларов, а, получив их, запросили ещё 900. Семья девушки обратилась за помощью к Посольству РФ. 17 марта мексиканская полиция помогла вызволить Марию из плена.

Авторы Татьяна Миссуми