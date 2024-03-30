Большая панихида по жертвам теракта проходит у "Крокуса" на 9 дней
Архиепископ Фома проводит панихиду по жертвам теракта у "Крокус сити холла"
На девятый день после трагедии в "Крокусе" у стихийного мемориала в честь жертв теракта проходит панихида, её совершает архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Life.ru публикует кадры с места траурной службы.
Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершает панихиду по жертвам теракта в "Крокусе". Видео © Life.ru
Поминальная служба собрала священнослужителей и прочих представителей Русской православной церкви, кроме того, на панихиду пришли родные и близкие убитых террористами людей. Кроме них тут находятся представители властей, волонтёры и обычные люди, решившие примкнуть к молитве. Служба благословлена Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Скорбящих людей к мемориалу приходит так много, что возложенные ими цветы можно увидеть уже на съезде с МКАД.
В православном христианстве принято особое поминовение погибших в первые три субботы Великого поста. Кроме того, усиленные молитвы по усопшим проводятся на третий, девятый и сороковой дни после гибели. Сегодня — 30 марта — как раз первая из таких Родительских суббот и девятый день после теракта.
22 марта вооружённые автоматами террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли стрельбу по посетителям, ожидавшим начало выступления рок-группы "Пикник", после чего подожгли зрительский зал. Согласно актуальной информации от официальных источников, жертвами трагедии стали 144 человека, пострадавшими числятся 382 посетителя "Крокуса".
Life.ru