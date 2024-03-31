Корпус судна сохранил целостность после столкновения с мостом в Балтиморе
В Балтиморе обрушился автомобильный мост. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein
Корпус сингапурского контейнеровоза "Дали" оказался повреждён в результате столкновения с мостом в Мэриленде, однако сохранил целостность. Об этом журналистам рассказал губернатор американского штата Вес Мур на ежедневном брифинге.
По его словам, сначала планируется разрезать и поднять из воды секции моста, которые обрушились к северу от места столкновения, благодаря чему будет открыт временный канал с ограничениями. С его помощью получится провести больше судов в обход места ЧП.
"Расчистка этой секции моста Ки требует времени. На это уйдут не часы, не дни, но когда мы это сделаем, то сможем подогнать больше буксиров, барж, чтобы ускорить работы", — добавил губернатор, отметив, что сейчас на месте задействованы большегрузные краны и 377 специалистов.
Напомним, на этой неделе судно врезалось в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, из-за чего несколько машин упали в воду. Также сообщалось, что в воде могло оказаться около 20 человек. Глава Белого дома после инцидента заявил, что причиной случившегося стал непреднамеренный акт. По данным СМИ, капитаном корабля мог быть украинец.