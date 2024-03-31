Корпус судна сохранил целостность после столкновения с мостом в Балтиморе

Корпус сингапурского контейнеровоза "Дали" оказался повреждён в результате столкновения с мостом в Мэриленде, однако сохранил целостность. Об этом журналистам рассказал губернатор американского штата Вес Мур на ежедневном брифинге.

По его словам, сначала планируется разрезать и поднять из воды секции моста, которые обрушились к северу от места столкновения, благодаря чему будет открыт временный канал с ограничениями. С его помощью получится провести больше судов в обход места ЧП.