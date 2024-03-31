"План для Зеленского простой": Рогов сделал Киеву предложение о границах
Рогов предложил Зеленскому начать с отвода ВСУ из новых регионов России
Чтобы завершить конфликт на Украине, Киеву нужно начать с отвода бойцов ВСУ из оккупированных ими частей новых регионов России. Такой совет властям Незалежной дал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
"План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР", — приводит его слова РИА "Новости".
А после этого переговоры должны свестись к началу процесса капитуляции и освобождения подконтрольных Киеву юго-восточных земель с параллельной денацификацией, демилитаризацией и закреплением русского язык как государственного, заявил Рогов. При этом в будущем на территории Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и других областей должны проводиться референдумы, чтобы люди выразили собственное мнение о том, в составе какой страны им хочется быть.
Ранее Зеленский заявил о готовности Киева к началу мирных переговоров с Россией без выхода на границы 1991 года. Он отметил: Москва пойдёт на такой шаг, если ВСУ смогут вернуть расклад, сложившийся на карте в 2022 году. Однако для этого, по его словам, необходима полная торговая блокада России. В Кремле призвали учитывать новый геополитический расклад, делая подобные заявления. А некоторые эксперты и вовсе потребовали капитуляции Зеленского.