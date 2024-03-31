Чтобы завершить конфликт на Украине, Киеву нужно начать с отвода бойцов ВСУ из оккупированных ими частей новых регионов России. Такой совет властям Незалежной дал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

"План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР", — приводит его слова РИА "Новости".