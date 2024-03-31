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31 марта, 10:53

Глава ФСБ Бортников ответил на приказ Путина "вычленить поимённо" предателей

Бортников: Спецслужбам поимённо известны организаторы терактов в России

Спецслужбам известны организаторы террористических акций на территории России. Сотрудники правоохранительных ведомств сделают всё возможное, чтобы наказать их за содеянное, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на вопрос об исполнении приказа президента РФ Владимира Путина "вычленить поимённо" предателей.

Глава ФСБ Александр Бортников об организаторах терактов на территории РФ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Есть те, кто ушёл и организовал боевые подразделения. Есть те, кто намеревался это сделать. Все правоохранительные органы и спецслужбы этим активно занимаются. При этом, как сказал президент, поимённо. Мы знаем, кто является организатором подготовки и проведения [террористических] акций на нашей территории", — сказал глава Федеральной службы безопасности.

По его словам, сейчас ведётся активная комплексная работа и ФСБ видит проблемы, существующие на фоне событий, происходящих на Украине, что не может не вызывать озабоченности. Бортников отметил, что для поимки преступников и их наказания будут применены все необходимые меры.

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Напомним, Путин приказал вычленить поимённо всех предателей, которые с оружием в руках встали против своей Родины. Так президент прокомментировал попытки боевиков "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) прорваться на территории Белгородской и Курской областей. ДРГ засекли в ночь на 12 марта. В итоге боевики отступили с тяжёлыми потерями. Военнослужащие Росгвардии накрыли мощным огнём ДРГ и предотвратили прорыв. По данным ФСБ, на границе с регионами было уничтожено 100 солдат ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Владимир Озеров
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