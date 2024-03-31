Глава ФСБ Бортников ответил на приказ Путина "вычленить поимённо" предателей

Спецслужбам известны организаторы террористических акций на территории России. Сотрудники правоохранительных ведомств сделают всё возможное, чтобы наказать их за содеянное, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на вопрос об исполнении приказа президента РФ Владимира Путина "вычленить поимённо" предателей.

Глава ФСБ Александр Бортников об организаторах терактов на территории РФ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Есть те, кто ушёл и организовал боевые подразделения. Есть те, кто намеревался это сделать. Все правоохранительные органы и спецслужбы этим активно занимаются. При этом, как сказал президент, поимённо. Мы знаем, кто является организатором подготовки и проведения [террористических] акций на нашей территории", — сказал глава Федеральной службы безопасности.