Глава ФСБ Бортников ответил на приказ Путина "вычленить поимённо" предателей
Бортников: Спецслужбам поимённо известны организаторы терактов в России
Спецслужбам известны организаторы террористических акций на территории России. Сотрудники правоохранительных ведомств сделают всё возможное, чтобы наказать их за содеянное, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на вопрос об исполнении приказа президента РФ Владимира Путина "вычленить поимённо" предателей.
Глава ФСБ Александр Бортников об организаторах терактов на территории РФ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Есть те, кто ушёл и организовал боевые подразделения. Есть те, кто намеревался это сделать. Все правоохранительные органы и спецслужбы этим активно занимаются. При этом, как сказал президент, поимённо. Мы знаем, кто является организатором подготовки и проведения [террористических] акций на нашей территории", — сказал глава Федеральной службы безопасности.
По его словам, сейчас ведётся активная комплексная работа и ФСБ видит проблемы, существующие на фоне событий, происходящих на Украине, что не может не вызывать озабоченности. Бортников отметил, что для поимки преступников и их наказания будут применены все необходимые меры.
Напомним, Путин приказал вычленить поимённо всех предателей, которые с оружием в руках встали против своей Родины. Так президент прокомментировал попытки боевиков "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) прорваться на территории Белгородской и Курской областей. ДРГ засекли в ночь на 12 марта. В итоге боевики отступили с тяжёлыми потерями. Военнослужащие Росгвардии накрыли мощным огнём ДРГ и предотвратили прорыв. По данным ФСБ, на границе с регионами было уничтожено 100 солдат ВСУ.
ТАСС / Гавриил Григоров