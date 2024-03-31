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31 марта, 11:28

Появилось видео из логова террористов в Дагестане с арсеналом для атаки

НАК показал видео с места проведения КТО в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео с места проведения контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается.

Место проведения КТО в Дагестане. Видео © Национальный антитеррористический комитет

На кадрах видны оружие и взрывное устройство, найденные в квартире, где прятались трое бандитов. Судя по ролику, дверь в логово преступников выломали. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в результате КТО нет. Особый режим в Каспийске и Махачкале после задержания подозреваемых был снят.

У задержанных в ходе КТО в Дагестане нашли арсенал для теракта
У задержанных в ходе КТО в Дагестане нашли арсенал для теракта

Life.ru сообщал, что с 5:35 в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске был введён режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали террористов сразу в квартире в Каспийске. Жители соседних домов были эвакуированы. Позже правоохранители задержали троих преступников, которые подозреваются в подготовке к совершению терактов.

Обложка ©

Национальный антитеррористический комитет

Александра Мышляева
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