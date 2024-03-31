Появилось видео из логова террористов в Дагестане с арсеналом для атаки
НАК показал видео с места проведения КТО в Дагестане
Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео с места проведения контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается.
Место проведения КТО в Дагестане. Видео © Национальный антитеррористический комитет
На кадрах видны оружие и взрывное устройство, найденные в квартире, где прятались трое бандитов. Судя по ролику, дверь в логово преступников выломали. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в результате КТО нет. Особый режим в Каспийске и Махачкале после задержания подозреваемых был снят.
Life.ru сообщал, что с 5:35 в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске был введён режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали террористов сразу в квартире в Каспийске. Жители соседних домов были эвакуированы. Позже правоохранители задержали троих преступников, которые подозреваются в подготовке к совершению терактов.
Национальный антитеррористический комитет