Украине предрекли "дворцовые перевороты" из-за отмены выборов Зеленским Эксперт Шатров сообщил, что на Украине возросли риски "дворцовых переворотов" 31 марта, 16:37 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украину ожидают "дворцовые перевороты", так как Владимир Зеленский вопреки законодательным нормам отменил президентские выборы, что не нравится как ряду политиков, так и простым украинцам. Об этом РИА "Новости" сказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

"То отношение, которое сейчас сформировалось в обществе к этому (к отмене выборов президента на Украине. — Прим. Life.ru), даёт возможность предположить, что вероятность "дворцового переворота" на Украине после того, как Зеленский отказался от президентских выборов, возросла как никогда", — пояснил он.

Политолог уверен, что Зеленский запретил выборы только из-за страха проиграть их. По его словам, глава киевского режима формально прикрылся военными действиями, чтобы найти своему решению хоть какое-то оправдание. Шатров напомнил, что рейтинг доверия к Зеленскому стремительно падает в украинском обществе, народ хотел бы пойти на выборы, чтобы обозначить свою политическую позицию.

Эксперт привёл в пример ситуацию с президентскими выборами в России, где голосование проходило даже в регионах в зоне СВО. На Украине же политической верхушке есть чего опасаться, Зеленский понимает, что не наберёт даже минимального количества голосов, его поддерживают только ближайшие соратники и друзья.

Шатров отметил, что Киев не прислушался даже к странам Запада, которые выступили за проведение голосования на Украине. Сейчас Зеленский считает, что продлил сам себе президентские полномочия, но это не так, никаких правовых оснований такое решение не имеет, заключил эксперт.

Авторы Татьяна Миссуми