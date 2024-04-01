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1 апреля, 08:31

Россия готова к любому развитию событий на Украине, убеждён дипломат

Дипломат Гаврилов заверил, что РФ готова к любому развитию событий на Украине

Россия готова к любому развитию событий даже в случае отправки на Украину военного контингента стран НАТО. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в своём интервью, приуроченном к 75-летию Североатлантического альянса.

"Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием "табу" на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий", — указал собеседник агентства РИА "Новости".

Гаврилов отметил, что НАТО по-прежнему стремится нанести стратегическое поражение России, но реально втягиваться в конфликт они опасаются, "загребая жар руками украинцев".

"Украина играет роль поля боя и инструмента вооружённой борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания", — отметил дипломат.

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"Более чем холодная война": Отношения России и НАТО пробили новое дно

Ранее Североатлантический альянс заявил о полной готовности к вооружённому конфликту с РФ. При этом блок не увидел признаков российской агрессии по отношению к НАТО. Позже Владимир Путин подтвердил, что Москва не собирается объявлять объединению войну.

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АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Марина Калегина
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