Россия готова к любому развитию событий на Украине, убеждён дипломат
Дипломат Гаврилов заверил, что РФ готова к любому развитию событий на Украине
Россия готова к любому развитию событий даже в случае отправки на Украину военного контингента стран НАТО. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в своём интервью, приуроченном к 75-летию Североатлантического альянса.
"Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием "табу" на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий", — указал собеседник агентства РИА "Новости".
Гаврилов отметил, что НАТО по-прежнему стремится нанести стратегическое поражение России, но реально втягиваться в конфликт они опасаются, "загребая жар руками украинцев".
"Украина играет роль поля боя и инструмента вооружённой борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания", — отметил дипломат.
Ранее Североатлантический альянс заявил о полной готовности к вооружённому конфликту с РФ. При этом блок не увидел признаков российской агрессии по отношению к НАТО. Позже Владимир Путин подтвердил, что Москва не собирается объявлять объединению войну.
АГН "Москва" / Пелагия Тихонова