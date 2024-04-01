Россия готова к любому развитию событий на Украине, убеждён дипломат

Россия готова к любому развитию событий даже в случае отправки на Украину военного контингента стран НАТО. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в своём интервью, приуроченном к 75-летию Североатлантического альянса.

"Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием "табу" на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий", — указал собеседник агентства РИА "Новости".

Гаврилов отметил, что НАТО по-прежнему стремится нанести стратегическое поражение России, но реально втягиваться в конфликт они опасаются, "загребая жар руками украинцев".