"Экономически страна несостоятельна": Пушилин усомнился в дальнейшем существовании Украины
Пушилин: Долги перед Западом будут платить ещё несколько поколений украинцев
Денис Пушилин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Долги киевского режима перед Западом предстоит выплачивать ещё нескольким поколениям жителей Украины, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он указал, что экономически Незалежная на данный момент несостоятельна.
"Ситуация на Украине ухудшается, экономически страна несостоятельна. Те суммы долгов, которые возникли в рамках безумных действий украинского режима, не смогут выплатить ещё три-четыре поколения следующих, если эта страна останется существовать", — сказал глава ДНР в эфире телеканала "Россия 24".
Говоря о последних кадровых изменениях на Украине, в том числе об увольнении уже экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, глава региона заявил, что это не повлияет на ситуацию внутри страны и является политтехнологиями, связанными с тем, что в Киеве чувствуют опасность и наступление непростых времён.
Напомним, Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО 26 марта. В Киеве назвали это стандартной кадровой ротацией. Уже стало известно новое место работы чиновника. Как заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, он стал послом в Молдавии.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.