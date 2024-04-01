"Экономически страна несостоятельна": Пушилин усомнился в дальнейшем существовании Украины

"Ситуация на Украине ухудшается, экономически страна несостоятельна. Те суммы долгов, которые возникли в рамках безумных действий украинского режима, не смогут выплатить ещё три-четыре поколения следующих, если эта страна останется существовать", — сказал глава ДНР в эфире телеканала "Россия 24".

Говоря о последних кадровых изменениях на Украине, в том числе об увольнении уже экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, глава региона заявил, что это не повлияет на ситуацию внутри страны и является политтехнологиями, связанными с тем, что в Киеве чувствуют опасность и наступление непростых времён.