В Кремле ответили на обвинения США в причастности к случаям "гаванского синдрома"

Обвинения в адрес России в причастности к появлению у американских чиновников "гаванского синдрома", который выражается в головной боли и тошноте, беспочвенны и голословны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе брифинга он подчеркнул, что эта тема вовсе не нова, а все обвинения бездоказательны.

"Много лет тема так называемого гаванского синдрома муссируется в прессе. Причём чаще всего с самого начала она была как-то увязана с обвинениями российской стороны в этом, но ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.