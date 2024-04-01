В Кремле ответили на обвинения США в причастности к случаям "гаванского синдрома"
Песков назвал голословными обвинения в адрес РФ по "гаванскому синдрому"
Обвинения в адрес России в причастности к появлению у американских чиновников "гаванского синдрома", который выражается в головной боли и тошноте, беспочвенны и голословны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе брифинга он подчеркнул, что эта тема вовсе не нова, а все обвинения бездоказательны.
"Много лет тема так называемого гаванского синдрома муссируется в прессе. Причём чаще всего с самого начала она была как-то увязана с обвинениями российской стороны в этом, но ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на источники, заявил, что к появлению у американских чиновников "гаванского синдрома" могут быть якобы причастны российские спецслужбы. По данным журналистов, у них имеются электронные письма высокопоставленных представителей Совбеза РФ, в которых обсуждается передача Вьетнаму "уникальной технологии", которая якобы принадлежит только Москве.
Напомним, информация о том, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", появилась в 2017 году. Кубинские эксперты заявили, что США могли принять за такие атаки стрекот сверчков или цикад. В 2018-м американские дипломаты в Китае пожаловались на те же симптомы. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили о возможной причастности к этим необъяснимым случаям России. Президент США Джо Байден даже утвердил новую должность — координатора по аномальным медицинским инцидентам. Однако в итоге разведка США не нашла связи РФ с "гаванским синдромом".
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