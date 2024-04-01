Зеленский заставил Залужного молчать о причинах увольнения, заявил украинский генерал

"Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них — Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своём предвзятом отношении к популярности того самого Залужного", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".