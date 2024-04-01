Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 14:44

Зеленский заставил Залужного молчать о причинах увольнения, заявил украинский генерал

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский заставил Залужного молчать о причине отставки

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский заставил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного молчать об истинных причинах его увольнения. С таким утверждением выступил генерал в отставке Сергей Кривонос.

"Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них — Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своём предвзятом отношении к популярности того самого Залужного", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

По его мнению, Залужный тоже будет молчать, так как на экс-главкома ВСУ оказывается давление.

На Украине связали отставки спикеров ВСУ с зачисткой армии от людей Залужного
На Украине связали отставки спикеров ВСУ с зачисткой армии от людей Залужного

Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, чьё место занял Александр Сырский. Спустя месяц Залужный был назначен послом Украины в Великобритании. Позднее в СМИ появилась информация о том, что назначение бывшего главкома послом нарушает дипломатические нормы. Также Залужный не имеет представления о работе дипмиссии изнутри, что сильно осложняет его рабочие задачи на новой должности.

Никита Никонов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Валерий Залужный
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров