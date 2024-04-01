Зеленский заставил Залужного молчать о причинах увольнения, заявил украинский генерал
Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский заставил Залужного молчать о причине отставки
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / Zuma
Владимир Зеленский заставил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного молчать об истинных причинах его увольнения. С таким утверждением выступил генерал в отставке Сергей Кривонос.
"Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них — Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своём предвзятом отношении к популярности того самого Залужного", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
По его мнению, Залужный тоже будет молчать, так как на экс-главкома ВСУ оказывается давление.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, чьё место занял Александр Сырский. Спустя месяц Залужный был назначен послом Украины в Великобритании. Позднее в СМИ появилась информация о том, что назначение бывшего главкома послом нарушает дипломатические нормы. Также Залужный не имеет представления о работе дипмиссии изнутри, что сильно осложняет его рабочие задачи на новой должности.