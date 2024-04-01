Белый дом раскрыл, что думает разведка о причастности РФ к "гаванскому синдрому"
Белый дом: Разведка США не думает, что Россия связана с "гаванским синдромом"
Разведка США не думает, что к случаям "гаванского синдрома" у американских госслужащих причастна Россия. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Разведывательное сообщество не приходило к такому заключению. Разведывательным сообществом была подготовлена оценка. Так что я должна переадресовать к аппарату директора национальной разведки за его оценками", — отметила она в ходе брифинга для журналистов, комментируя заявления о связи между Москвой и акустическими атаками на персонал США.
Напомним, ранее CBS News, ссылаясь на источники, сообщил, что к появлению у чиновников США "гаванского синдрома" могут быть якобы причастны российские спецслужбы. По данным журналистов, у них имеются электронные письма высокопоставленных представителей Совбеза РФ, в которых обсуждается передача Вьетнаму "уникальной технологии", которая якобы принадлежит только РФ.
Как сообщал Life.ru, сообщения о том, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", появились в 2017 году. Кубинские эксперты заявили, что США могли принять за такие атаки стрекот сверчков или цикад. В 2018-м американские дипломаты в Китае пожаловались на те же симптомы. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили о возможной причастности к этим необъяснимым случаям России. Президент США Джо Байден даже утвердил новую должность — координатор по аномальным медицинским инцидентам. Однако в итоге разведка США не нашла связи РФ с "гаванским синдромом".
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