Белый дом раскрыл, что думает разведка о причастности РФ к "гаванскому синдрому"

Разведка США не думает, что к случаям "гаванского синдрома" у американских госслужащих причастна Россия. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Разведывательное сообщество не приходило к такому заключению. Разведывательным сообществом была подготовлена оценка. Так что я должна переадресовать к аппарату директора национальной разведки за его оценками", — отметила она в ходе брифинга для журналистов, комментируя заявления о связи между Москвой и акустическими атаками на персонал США.