Песков: ВС РФ работают для исключения террористической угрозы киевского режима
ВС РФ стремятся лишить продолжающий террористическую активность киевский режим возможности для ударов по российским объектам. С таким заявлением во вторник, 2 апреля, выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные прежде всего работают, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии полностью исключить", — отметил он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос об атаке украинскими беспилотниками нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Нижнекамске.
Как сообщал Life.ru, утром во вторник, 2 апреля, несколько беспилотников ВСУ атаковали предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы нет, но повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга", где пострадало не менее семи человек. Трое госпитализированы, включая несовершеннолетнюю иностранную студентку.
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