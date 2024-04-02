Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 10:32

Песков: ВС РФ работают для исключения террористической угрозы киевского режима

ВС РФ стремятся лишить продолжающий террористическую активность киевский режим возможности для ударов по российским объектам. С таким заявлением во вторник, 2 апреля, выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные прежде всего работают, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии полностью исключить", — отметил он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос об атаке украинскими беспилотниками нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Нижнекамске.

"Не понимают по-украински": В Госдуме объяснили, почему Киев предпочитает беспилотники диверсантам
"Не понимают по-украински": В Госдуме объяснили, почему Киев предпочитает беспилотники диверсантам

Как сообщал Life.ru, утром во вторник, 2 апреля, несколько беспилотников ВСУ атаковали предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы нет, но повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга", где пострадало не менее семи человек. Трое госпитализированы, включая несовершеннолетнюю иностранную студентку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров