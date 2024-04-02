Песков: ВС РФ работают для исключения террористической угрозы киевского режима

"Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные прежде всего работают, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии полностью исключить", — отметил он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос об атаке украинскими беспилотниками нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Нижнекамске.