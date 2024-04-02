Путин: В РФ должны приезжать лишь те, кто уважает наши традиции, язык и историю
В Россию должны приезжать те, кто уважает наши традиции, историю и язык. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД. По его словам, этот принцип должен быть решающим.
"Приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю", — подчеркнул глава государства.
Он также обозначил приоритетные направления при выработке новых мер в сфере регулирования миграции. Так, прежде всего правоохранительным органам необходимо обеспечить безопасность государства и общества, сберечь межэтническое и межрелигиозное согласие, а также культурную и языковую самобытность.
Ранее Путин, выступая на заседании коллегии МВД, заявил, что Москва обязательно доберётся до заказчиков теракта в "Крокусе". Президент подчеркнул, что важно установить не только непосредственных исполнителей, "но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния". Также Путин сделал предупреждение тем, кто пытается бороться с нашей страной терактами.