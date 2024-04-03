"Могут не переизбраться": Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчёта правительства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчёта Правительства РФ. По его мнению, таким парламентариям следует задуматься о смене профессии.

"Уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание, что мы только на полпути нашего обсуждения. Те, кто уходят из зала, особенно те, кто уезжает в регионы, задумайтесь о своей политической самореализации. <…> Те, кто ушёл, может потом не переизбраться", — с иронией отметил Володин.