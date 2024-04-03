"Могут не переизбраться": Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчёта правительства
Володин отчитал депутатов, покинувших зал во время доклада кабмина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитал тех, кто покинул зал во время отчёта Правительства РФ. По его мнению, таким парламентариям следует задуматься о смене профессии.
Володин отчитал депутатов, покинувших заседание во время доклада Мишустина. Видео © VK / Правительство России
"Уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание, что мы только на полпути нашего обсуждения. Те, кто уходят из зала, особенно те, кто уезжает в регионы, задумайтесь о своей политической самореализации. <…> Те, кто ушёл, может потом не переизбраться", — с иронией отметил Володин.
Также Володин подчеркнул, что такое поведение — это неуважение, ведь кабмин работает практически круглые сутки.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего выступления с отчётом заявил, что у российской экономики есть все шансы войти в четвёрку сильнейших в мире. По его словам, в начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста ВВП. Также премьер обратил внимание на то, что стагнация экономик ЕС является платой за антироссийскую политику.
TACC / Пресс-служба Госдумы РФ