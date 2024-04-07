Как быстро успокоиться и остыть, даже если хочется рвать и метать: 7 спасительных способов

Если не успокоиться на фоне стресса, то весь день пойдёт наперекосяк. Пока вы выведены из себя, каждое действие окружающих людей будет раздражать. Есть риск сильно поссориться с теми людьми, которые ни в чём не виноваты, или сгоряча натворить дел. Как быстро успокоиться и прийти в себя даже в самой стрессовой ситуации?

1. Делайте глубокие вдохи и выдохи

Как успокоиться, когда сильно разозлили? Начните медленно и глубоко дышать. Фото © Unsplash / Mitchell Griest

Такой способ действительно поможет быстро успокоиться. Прийти в себя можно буквально за пару-тройку минут. Для этого нужно дышать по следующим правилам: Делать медленные глубокие вдохи, продолжительность которых 10 секунд.

Столько же плавно выдыхать.

Дышать таким образом нужно на протяжении нескольких минут. После вы сразу почувствуете себя легче. Чтобы усилить эффект, можно закрыть глаза. Эта техника работает, потому что позволяет переключить внимание с негативных эмоций на физические ощущения.

2. Выпустите пар силовыми упражнениями

Эффективный способ успокоиться и перестать злиться — пойти в спортзал и сделать интенсивную силовую тренировку. Также помогут спарринг с тренером или тренировка с боксёрской грушей. Но если у вас нет абонемента, то воспользуйтесь альтернативными способами выпустить пар.

Сходите в соседний двор на турник и подтянитесь несколько раз подряд. Также можно отправиться на пробежку по улице или в парк. Ваша задача — сильно вымотаться во время выполнения упражнений. В этом случае вы устанете физически, но расслабитесь морально.

3. Покрутите в руках предмет-антистресс

Как быстро успокоиться, когда всё задолбало? Нужно взять в руки предмет-антистресс, например, спиннер или кубик Рубика. Фото © Unsplash / charlesdeluvio

Нужно найти вещь, которую можно сжать и помять. Для того чтобы расслабиться таким образом, идеально подойдёт эспандер. Если его нет, то можно полопать пузырчатую плёнку. Если нервничать приходится часто, то нужно купить игрушку-антистресс, которую будете использовать на постоянной основе. Для этого подойдут спиннер, кубик Рубика и другие подобные предметы.

4. Умойтесь и охладитесь

Успокоиться после сильного стресса отлично помогает прохлада. Подойдите к раковине, включите достаточно холодную воду и умойтесь. Стресс снимется буквально через минуту. Если прийти в себя и остыть нужно за короткое время, а вы очень разозлены на окружающий мир, то примите холодный контрастный душ. Физический стресс — реакция тела на холод — снимет с вас любую психологическую усталость.

5. Сделайте уборку

Как быстро успокоиться и перестать нервничать? Займитесь уборкой или приготовьте еду. Фото © Unsplash / Towfiqu barbhuiya

Неожиданный способ успокоиться в стрессовой ситуации — заняться домашними делами. Во время этого вы выплеснете весь негатив на стирку, глажку или готовку. Каждая сделанная задача вызовет всплеск гормона счастья.

6. Потанцуйте!

Это только кажется смешным и нелогичным способом. Но на деле активные движения помогают прийти в чувство и быстро успокоиться. Достаточно всего лишь включить музыку и пуститься в пляс. Во время него нужно совершать как можно больше резких движений. Вместе с ними уйдёт и стресс.

7. Покричите

Как успокоиться и перестать нервничать? Нужно громко покричать. Фото © Unsplash / Karolina Marsalkova

Иногда единственный способ успокоиться на фоне стресса — выпустить эмоции радикальным образом. Выйдите на улицу, в другую комнату или возьмите в руки подушку, чтобы приглушить звуки. А потом как начните громко кричать! Всего через пару минут после выполнения упражнения вы почувствуете себя легче.