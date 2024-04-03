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3 апреля, 18:37

Глава Татарстана призвал руководство предприятий обеспечить защиту от атак дронов

Минниханов после атаки дронов призвал глав предприятий очнуться и принять меры

Глава Татарстана Рустам Минниханов после атак беспилотников на два города республики обратился к руководителям предприятий и муниципалитетов, призвав их очнуться и серьёзно отнестись к вопросам безопасности. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности.

"Я обращаюсь к руководителям наших предприятий. Всё, что мы говорили, что у нас будут проблемы, — свершилось… Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Везде у нас запас должен быть, везде у нас должны быть бригады, везде мы должны понимать", — отметил Минниханов.

Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие в Татарстане
Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие в Татарстане

Как сообщал Life.ru, утром 2 апреля Украина совершила налёт дронов на Татарстан, целью стали предприятия в Нижнекамске и Елабуге, где было повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Однако в целом серьёзных разрушений и нарушений технологического процесса нет. Пострадало 12 студентов политеха, в том числе иностранные. В ООН осудили удар, призвав Киев перестать бить по гражданским объектам, а в Госдуме возложили ответственность за атаку на НАТО.

Обложка ©

ТАСС / "Бизнес Online / Олег Спиридонов

Никита Никонов
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