Глава Татарстана призвал руководство предприятий обеспечить защиту от атак дронов

Глава Татарстана Рустам Минниханов после атак беспилотников на два города республики обратился к руководителям предприятий и муниципалитетов, призвав их очнуться и серьёзно отнестись к вопросам безопасности. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности.

"Я обращаюсь к руководителям наших предприятий. Всё, что мы говорили, что у нас будут проблемы, — свершилось… Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Везде у нас запас должен быть, везде у нас должны быть бригады, везде мы должны понимать", — отметил Минниханов.