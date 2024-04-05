На закате альянса: Политолог объяснил, почему НАТО приходит конец

Организация НАТО полностью себя скомпрометировала, поэтому для мира нет лучшего подарка на юбилей альянса, чем его окончательный роспуск. Такое мнение высказал политолог Евгений Михайлов в беседе с телеканалом "360".

По мнению эксперта, конфликт на Украине показал миру полную недееспособность блока, в том числе в вопросе подавления возросшего влияния и умения российских военных на мировой арене.

"В Соединённых Штатах Америки задумались, конечно, о роспуске НАТО на фоне того, что многие члены говорят о некой самостоятельности и о том, что НАТО себя дискредитировало", — отметил специалист.

По словам Михайлова, некоторые европейские лидеры уже заявляют о готовности к выходу из альянса, поэтому США задумались либо о преображении блока, либо о создании нового механизма, работу которого в основном будут обеспечивать Польша и страны Балтии. На фоне пришедшего "времени реформ" существовать альянсу осталось около двух лет в лучшем случае, уверен политолог.