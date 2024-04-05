На закате альянса: Политолог объяснил, почему НАТО приходит конец
Политолог Михайлов заявил, что НАТО себя дискредитировало
Организация НАТО полностью себя скомпрометировала, поэтому для мира нет лучшего подарка на юбилей альянса, чем его окончательный роспуск. Такое мнение высказал политолог Евгений Михайлов в беседе с телеканалом "360".
По мнению эксперта, конфликт на Украине показал миру полную недееспособность блока, в том числе в вопросе подавления возросшего влияния и умения российских военных на мировой арене.
"В Соединённых Штатах Америки задумались, конечно, о роспуске НАТО на фоне того, что многие члены говорят о некой самостоятельности и о том, что НАТО себя дискредитировало", — отметил специалист.
По словам Михайлова, некоторые европейские лидеры уже заявляют о готовности к выходу из альянса, поэтому США задумались либо о преображении блока, либо о создании нового механизма, работу которого в основном будут обеспечивать Польша и страны Балтии. На фоне пришедшего "времени реформ" существовать альянсу осталось около двух лет в лучшем случае, уверен политолог.
Скорый конец Североатлантического альянса во многом связывают с Дональдом Трампом, который готовится вновь занять президентское кресло в Белом доме. Это связано с тем, что американский политик собирается склонить Киев к переговорам с Россией и реформировать альянс. В свете второго пришествия Трампа к власти Евросоюз готовится к созданию военного блока, который станет альтернативой НАТО.
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