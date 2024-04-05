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5 апреля, 07:30

Поляка застрелили в Дортмунде после нападения на полицию с железным прутом

Немецкий полицейский применил огнестрельное оружие для задержания гражданина Польши, который с железным прутом в руке пытался напасть на группу правоохранителей в Дортмунде. Ранение оказалось смертельным, пишет портал Dziennik.pl.

По его сведениям, полицейский сначала предпринял попытку обездвижить нападавшего с помощью электрошокера, но этот метод оказался неэффективным. В результате он открыл огонь. Раненого нападавшего доставили в больницу, но спасти его уже не удалось. Он умер на руках у врачей. Согласно данным журналистов, поляк был бездомным. Причины его нападения на полицию ещё предстоит установить. Никто из правоохранителей в результате его действий не пострадал.

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Ранее в немецком округе Дюссельдорф напали на украинских баскетболистов, которые играют за команду Art Giants из Германии, "за то, что они украинцы". В результате были убиты 17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артём Козаченко. Немецкая полиция задержала убийцу.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Бражников
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