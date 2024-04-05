Поляка застрелили в Дортмунде после нападения на полицию с железным прутом
Немецкий полицейский применил огнестрельное оружие для задержания гражданина Польши, который с железным прутом в руке пытался напасть на группу правоохранителей в Дортмунде. Ранение оказалось смертельным, пишет портал Dziennik.pl.
По его сведениям, полицейский сначала предпринял попытку обездвижить нападавшего с помощью электрошокера, но этот метод оказался неэффективным. В результате он открыл огонь. Раненого нападавшего доставили в больницу, но спасти его уже не удалось. Он умер на руках у врачей. Согласно данным журналистов, поляк был бездомным. Причины его нападения на полицию ещё предстоит установить. Никто из правоохранителей в результате его действий не пострадал.
Ранее в немецком округе Дюссельдорф напали на украинских баскетболистов, которые играют за команду Art Giants из Германии, "за то, что они украинцы". В результате были убиты 17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артём Козаченко. Немецкая полиция задержала убийцу.
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