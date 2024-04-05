Поляка застрелили в Дортмунде после нападения на полицию с железным прутом

По его сведениям, полицейский сначала предпринял попытку обездвижить нападавшего с помощью электрошокера, но этот метод оказался неэффективным. В результате он открыл огонь. Раненого нападавшего доставили в больницу, но спасти его уже не удалось. Он умер на руках у врачей. Согласно данным журналистов, поляк был бездомным. Причины его нападения на полицию ещё предстоит установить. Никто из правоохранителей в результате его действий не пострадал.